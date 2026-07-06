وریا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، عملیات احداث آتش‌بُر به طول ۱۲ کیلومتر در جنگل‌های روستاهای سیف علیا، سیف سفلی و پیله با استفاده از دو دستگاه تراکتور ۶ سیلندر انجام شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری و هماهنگی فرمانداری شهرستان مریوان، بخشداری مرکزی، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان به اجرا درآمد و هدف از آن ایجاد مانعی مؤثر برای جلوگیری از سرایت احتمالی آتش‌سوزی به عرصه‌های ارزشمند جنگلی و مرتعی منطقه است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرم سال، تصریح کرد: احداث آتش‌بُر از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران و مهار آتش‌سوزی‌های طبیعی است و می‌تواند در صورت وقوع حریق، از گسترش سریع آتش و افزایش خسارات جلوگیری کند.

محمدی ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و حمایت‌های فرماندار شهرستان مریوان در اجرای این طرح، از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران محلی خواست با رعایت اصول ایمنی، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای منابع طبیعی و دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در صیانت از جنگل‌ها و مراتع و کاهش خسارات ناشی از حریق خواهد داشت.