ابلاغ ۹۶ درصدی احکام قضایی در استان ایلام به صورت الکترونیک

عمران علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد تحول‌آفرین قوه قضاییه در حوزه فناوری‌های نوین اظهار داشت: هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضای استان است و در این راستا، اقدامات مؤثری در حوزه دادرسی الکترونیک و ابلاغ آنلاین احکام صورت گرفته است.

وی افزود: در سال جاری، هزاران نوبت دادرسی به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی متهمان و با حضور متهم در زندان و قاضی در شعبه برگزار شده است که این اقدام گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش هزینه‌های دادرسی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه اکنون ۹۶ درصد از احکام صادره به صورت آنلاین ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: این آمار بیانگر استقبال مطلوب جامعه حقوقی و مردم از فرآیندهای الکترونیک بوده و نشان از اعتماد به زیرساخت‌های نوین قضایی دارد.

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی دادگستری استان گفت: به زودی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به صورت خودکار و هوشمند انجام خواهد شد و «دستیار هوشمند قاضی» نیز در صدور آرای متقن و دقیق، یاری‌رسان قضات خواهد بود که این امر سرعت و دقت رسیدگی‌ها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضای استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، گام‌های مؤثری در جهت تحقق عدالت هوشمند و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم برداشته است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.