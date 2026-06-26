به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، ۲۳۲ تیم عملیاتی با مشارکت یک‌هزار و ۹۸۱ نفر از نیروهای امدادی و داوطلب در نقاط مختلف استان مستقر و به ارائه خدمات پرداختند.

وی افزود: از مجموع تیم‌های فعال، ۵۹ تیم به‌صورت عملیاتی و ۹۲ خانه هلال نیز در حوزه ارائه خدمات مشارکت داشتند.

محمدپور با اشاره به ترکیب نیروهای به‌کارگیری‌شده در این ایام گفت: در مجموع ۲۷۴ نیروی عملیاتی، ۸۰۹ داوطلب خانه‌های هلال و ۵۵ مربی در کنار یکدیگر برای خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی فعالیت کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: در این ایام، خدمات ایستگاه صلواتی به ۴۳ هزار و ۲۱۸ نفر، خدمات ایستگاه سلامت به ۳۹ هزار و ۵۱۴ نفر و آموزش‌های عمومی به ۸ هزار و ۵۱۲ نفر ارائه شد. همچنین ۱۷۸ مورد نیز تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط عزاداران حسینی، از مردم خواست در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.