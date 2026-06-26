آبشار تنگ تامرادی؛ نگین طبیعت چهارفصل یاسوج در انتظار گردشگران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: آبشار تنگ تامرادی در دل رشته‌کوه‌های زاگرس و در مسیر جاده یاسوج به اقلید، یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود؛ جایی که صدای خروشان آب، خنکای نسیم کوهستان و پوشش انبوه درختان بلوط، تصویری چشم‌نواز از طبیعت جنوب غرب ایران را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

این آبشار که در حدود ۵۰ کیلومتری شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، واقع شده است، در تمام فصول سال زیبایی‌های خاص خود را دارد. بهار با شکوفه‌های رنگارنگ، تابستان با هوای مطبوع و خنک، پاییز با هزار رنگ طبیعت و زمستان با جلوه‌های برفی، تنگ تامرادی را به مقصدی چهارفصل برای طبیعت‌گردان تبدیل کرده است.

قرار گرفتن آبشار در میان دره‌ای سرسبز، صخره‌های مرتفع و رودخانه‌ای زلال، فرصت مناسبی برای پیاده‌روی، عکاسی، طبیعت‌گردی و گذراندن اوقات فراغت خانواده‌ها فراهم کرده و همین ویژگی‌ها سبب شده است این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.

آبشار تنگ تامرادی نگین گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آبشار تنگ تامرادی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری طبیعی استان است که به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، آب‌وهوای دلپذیر و پیشینه تاریخی منطقه، سالانه پذیرای شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

مجتبی امیرحسینی افزود: «توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی خدمات رفاهی و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های تنگ تامرادی در دستور کار قرار دارد تا ضمن افزایش ماندگاری مسافران، زمینه رونق اقتصادی جوامع محلی و توسعه گردشگری پایدار در استان فراهم شود.»

وی بیان کرد: «کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از صدها جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از استان‌های مستعد کشور در حوزه گردشگری است و آبشار تنگ تامرادی نیز از شاخص‌ترین این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.»

آبشار تنگ تامرادی مقصد طبیعت گردان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبشار تنگ تامرادی به واسطه قرار گرفتن در قلب طبیعت بکر زاگرس، آب‌وهوای مطبوع، رودخانه خروشان، صخره‌های مرتفع و جنگل‌های بلوط، یکی از محبوب‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی در جنوب کشور محسوب می‌شود.

افشین بهمنی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی خدمات رفاهی، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معرفی گسترده این ظرفیت طبیعی، نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی جوامع محلی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر استقبال گردشگران از جاذبه‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد روندی رو به رشد داشته و آبشار تنگ تامرادی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری استان، سهم مهمی در جذب مسافران ایفا کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد از گردشگران خواست ضمن لذت بردن از زیبایی‌های این منطقه، در حفظ محیط زیست، جنگل‌های بلوط و پاکیزگی طبیعت نیز مشارکت داشته باشند تا این میراث طبیعی ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تنگ تامرادی علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، به دلیل پیشینه تاریخی خود نیز شناخته شده است و تلفیق تاریخ، طبیعت و فرهنگ بومی، این منطقه را به یکی از متفاوت‌ترین مقاصد گردشگری جنوب ایران تبدیل کرده است؛ مقصدی که هر گردشگر با یک‌بار حضور در آن، خاطره‌ای ماندگار از طبیعت زاگرس با خود به همراه خواهد برد.