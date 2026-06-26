به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت عاشورای حسینی، این روز را نماد تاریخ در فداکاری، بخشش و جاودانگی دانست. وی گفت که صحنه عاشورایی بسیج واقعی انقلابی است که معادله را تغییر می‌دهد و طاغوت‌ها را سرنگون می‌کند.

شیخ قاسم با تاکید بر اینکه امانت شهدا، مجروحان و اسرا امانتی بر گردن ماست و ما از آنچه برای آن فداکاری کردند، محافظت خواهیم کرد، افزود: ما دیگر با کربلای تاریخی روبرو نیستیم، بلکه با کربلای متصل از تاریخ به حال و آینده روبرو هستیم.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ما با جنگی برای از بین بردن موجودیت حزب‌الله و بستر مردمی آن و شهروندان مرتبط با آن در لبنان روبرو شدیم.

شیخ قاسم ادامه داد که رژیم صهیونیستی در لبنان حضور دارد، زیرا می‌خواهد آن را در چارچوب پروژه «اسرائیل بزرگ» اشغال کند و مقاومت به دلیل همین تجاوز و اشغالگری به وجود آمد.

دبیرکل حزب الله تجاوز زمینی، دریایی و هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان را یک جنگ بزرگ و خطر بزرگی دانست که آنها برای از بین بردن موجودیت حزب الله، جنگ را آغاز کرده‌اند.

وی تصریح کرد که مردم لبنان با موضع کربلایی توانستند این تجاوز را متوقف کنند و به دستاورد بزرگی برسند.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما پروژه اسرائیلی-آمریکایی را شکست دادیم و وارد مرحله جدیدی شدیم و هر کس می‌خواهد کاری انجام دهد، باید بر اساس این مرحله جدید عمل کند.

دبیرکل حزب‌الله ابراز داشت که حضور رژیم صهیونیستی در لبنان به دلیل موشک‌ها نیست، بلکه به این دلیل است که می‌خواهد آن را ببلعد و اشغال کند.

وی با اشاره به تحولات جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و ضمن تشکر از مواضع ایران در حمایت از مقاومت لبنان ادامه داد: ایران توانست مقاومت کند و به تفاهم‌نامه‌ای دست یابد که اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.

شیخ نعیم قاسم بر ضرورت استفاده از مسیر تفاهم بین ایران و آمریکا به عنوان حامی اصلی حاکمیت لبنان با قدرتی استثنایی که خداوند متعال به عنوان هدیه‌ای آسمانی برای لبنان فرستاده است، تاکید کرد.

دبیرکل حزب‌الله ضمن تاکید بر اینکه « رژیم صهیونیستی چاره‌ای جز عقب‌نشینی کامل از هر وجب از خاک لبنان و توقف تجاوز ندارد»، افزود: اسرائیل باید بدون قید و شرط برود.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به مواضع خصمانه دولت لبنان علیه حزب الله تاکید کرد که مقامات لبنانی نمی‌توانند با نیمی از مردم لبنان دشمنی کنند. وی افزود: مقاومت قوی است و اگر شما در مسیر حاکمیت لبنان گام بردارید، ما با شما هستیم. مقاومت با وجود، حضور، تصمیمات و امکانات خود ادامه دارد و ستون استقلال و آزادی لبنان است.

وی افزود: شخصیت‌های دولتی باید صفوف خود را در برابر دشمن متحد کنند و اجرای دیکته‌های قیمومیت و منافع آمریکا و اسرائیل را متوقف کنند.

شیخ نعیم قاسم خطاب به سران دولت لبنان گفت: ما دست یاری به سوی شما دراز می‌کنیم و مقاومت در حاکمیت لبنان با شماست.