به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها، در نشست تودیع و معارفه دبیرکل این مجمع، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دست‌اندرکاران تشکیل و اداره مجمع طی سال‌های گذشته، بر ضرورت تبدیل شرح وظایف مجمع به برنامه‌های مشخص، عملیاتی و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود تأکید کرد.

وی افزود: به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود برگزاری نشست علمی، باید مشخص شود که چند نشست علمی، با چه موضوعی و با حضور چه مخاطبانی و در چه کشورهایی برگزار خواهد شد. برنامه یعنی مشخص بودن موضوع، بودجه و مخاطب.

رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها تصریح کرد: ما می‌خواهیم یک تعامل گفتمانی با اساتید جهان اسلام داشته باشیم و هدف ما همین است؛ بنابراین باید مراقب باشیم انتظار حداکثری تعریف نکنیم که نتوانیم از عهده آن برآییم.

حجت الاسلام خسروپناه در ادامه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «هدف» و «طریقت رسیدن به هدف» گفت: ما یک هدف عالی داریم و آن رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. در کنار آن، اهداف انضمامی نیز وجود دارند و باید مشخص شود هدف انضمامی چیست و راه رسیدن به آن کدام است.

وی ادامه داد: هدف، شبکه‌سازی اساتید نیست، بلکه شبکه‌سازی یک طریقت است. به نظر من هدف، «گفتمان‌سازی بین‌المللی تفکر و نظریه مقاومت» است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شکل‌گیری دو رویکرد «سازش» و «مقاومت» در فضای فکری جهان اسلام و عرصه بین‌المللی، اظهار داشت: یک تفکری در دنیا و جهان اسلام شکل گرفته و وجود دارد به اسم سازش و در مقابل این تفکر، تفکر مقاومت قرار دارد. ما معتقدیم اگر تسلیم شویم، اصلاً زندگی نخواهیم داشت؛ به عنوان نمونه مصر را می‌توان مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام خسروپناه با تأکید بر اینکه گفتمان‌سازی از طریق شبکه‌سازی شکل می‌گیرد، درباره الزامات تحقق این شبکه‌سازی، گفت: خود این شبکه‌سازی از چه طریقی شکل می‌گیرد؟ از طریق بانک اطلاعاتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راه‌اندازی پلتفرم‌ها و سایت‌ها، استفاده از سامانه هوشمند آموزشی و به‌کارگیری نهادهای این حوزه.

رئیس هیات مدیره مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها بر ضرورت ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی اساتید تأکید کرد و افزود: باید بانک اطلاعاتی را تشکیل دهیم و تکمیل کنیم. کارگروه‌های تخصصی نیز باید شکل بگیرد تا با اساتید آن حوزه تعامل صورت بگیرد.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به مبانی نظری گفتمان مقاومت تصریح کرد: نظریه مقاومت را ما از امامین انقلاب گرفته‌ایم و نظریه‌پردازان ما ایشان هستند. باید ابتدا خود نظریه مقاومت را بشناسیم.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در اهداف و برنامه‌های مجمع تأکید کرد و گفت: به نظر من باید برنامه‌ها و اهداف بازنویسی و دقیق و به اندازه توان، بودجه و امکانات مشخص شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهم‌ترین آسیب دوره‌های گذشته را پراکندگی فعالیت‌ها دانست و اظهار داشت: مهم‌ترین آسیب در طول دوره‌های گذشته، از نظر بنده، کارهای پراکنده و ذوقی بوده است؛ هرچند که همه آن‌ها خوب بودند.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به ظرفیت علمی موجود در سازمان بسیج اساتید کشور گفت: اساتید نخبه زیادی در سازمان بسیج اساتید داریم که می‌توان از آن‌ها دعوت به عمل آورد. بسیج اساتید یکی از تشکیلات منظم و سرپا است. امتیاز بسیج اساتید به عقلانیت، ولایی و انقلابی بودن آن است.

وی در پایان از زحمات نجفی برزگر دبیرکل پیشین و قبول مسئولیت و زحمات کریمی، قدردانی کرد.