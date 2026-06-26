بازگشت خدمات تخصصی به بیمارستان امام رضا(ع) دلگان

شکرالله معشوری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: پس از گذشت دو سال ؛ با برنامه ریزی و پیگیریهای صورتگرفته ؛ دو پزشک متخصص بیهوشی و دو پزشک متخصص زنان و زایمان در بیمارستان امام رضا(ع) دلگان مستقر شدند تا خدمات تخصصی مورد نیاز مردم شریف این منطقه را ارائه دهند.
وی افزود: در راستای تقویت خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی ؛ حضور و ارائه خدمات ماهیانه توسط متخصصان ارتوپدی ؛ جراحی و ارولوژی نیز در بیمارستان امام رضا(ع) دلگان برنامهریزی و پیگیری شده است تا بیماران این منطقه بتوانند از خدمات تخصصی مورد نیاز بهرهمند شوند
معشوری تصریح کرد: این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه عدالت سلامت ؛ کاهش دغدغههای درمانی مردم و ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی در شهرستان دلگان به شمار میرود.
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