بازگشت خدمات تخصصی به بیمارستان امام رضا(ع) دلگان

شکرالله معشوری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: پس از گذشت دو سال ؛ با برنامه‌ ریزی و پیگیری‌های صورت‌گرفته ؛ دو پزشک متخصص بیهوشی و دو پزشک متخصص زنان و زایمان در بیمارستان امام رضا(ع) دلگان مستقر شدند تا خدمات تخصصی مورد نیاز مردم شریف این منطقه را ارائه دهند.

وی افزود: در راستای تقویت خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی ؛ حضور و ارائه خدمات ماهیانه توسط متخصصان ارتوپدی ؛ جراحی و ارولوژی نیز در بیمارستان امام رضا(ع) دلگان برنامه‌ریزی و پیگیری شده است تا بیماران این منطقه بتوانند از خدمات تخصصی مورد نیاز بهره‌مند شوند

معشوری تصریح کرد: این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه عدالت سلامت ؛ کاهش دغدغه‌های درمانی مردم و ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی در شهرستان دلگان به شمار می‌رود.