https://mehrnews.com/x3cqvt ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ کد مطلب 6870410 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ برگزاری عزاداری روز عاشورا در روستای حسین آباد دلگان دلگان - مردم روستای حسین آباد دلگان با حضور در دسته روی عزاداری روز عاشورا، عزاداری کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6870410 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مراسم عاشورای حسینی توسط مردم روستای اله دو عزاداری مردم دلگان در شب شام غریبان ثبت حدود ۱۰۰۰ مورد ابتلا به تب دنگی در جنوب سیستان و بلوچستان شکوه آئین عزاداری حسینی عاشورا در بام ایران تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان بازگشت خدمات تخصصی به بیمارستان امام رضا(ع) دلگان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم برچسبها شهرستان دلگان عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر
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