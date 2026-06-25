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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

برگزاری عزاداری روز عاشورا در روستای حسین آباد دلگان

برگزاری عزاداری روز عاشورا در روستای حسین آباد دلگان

دلگان - مردم روستای حسین آباد دلگان با حضور در دسته روی عزاداری روز عاشورا، عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870410

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