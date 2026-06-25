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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

برپایی دسته عزای عاشورای حسینی در دلگان

برپایی دسته عزای عاشورای حسینی در دلگان

دلگان - مردم شهرستان دلگان با برپایی دسته عزا به عزاداری ظهر عاشورا پرداختند.

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کد مطلب 6870390

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