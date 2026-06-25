https://mehrnews.com/x3cqv4 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ کد مطلب 6870390 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ برپایی دسته عزای عاشورای حسینی در دلگان دلگان - مردم شهرستان دلگان با برپایی دسته عزا به عزاداری ظهر عاشورا پرداختند. دریافت 31 MB کد مطلب 6870390 کپی شد مطالب مرتبط تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا برچسبها عاشورا ماه محرم و صفر شهرستان دلگان
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