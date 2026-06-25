https://mehrnews.com/x3cqzp ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6870602 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ عزاداری مردم دلگان در شب شام غریبان دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با سراسر کشور در شب شام غریبان، عزاداری کردند. دریافت 35 MB کد مطلب 6870602 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری عزاداری روز عاشورا در روستای حسین آباد دلگان برپایی دسته عزای عاشورای حسینی در دلگان آیین شام غریبان در حسینیه اعظم زنجان همایش نوجوانان عاشورایی در دلگان بازگشت خدمات تخصصی به بیمارستان امام رضا(ع) دلگان برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر مراسم شام غریبان
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