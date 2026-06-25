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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

عزاداری مردم دلگان در شب شام غریبان

عزاداری مردم دلگان در شب شام غریبان

دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با سراسر کشور در شب شام غریبان، عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870602

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