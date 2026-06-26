به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهدا و جانفشانی کسانی است که برای دفاع از اسلام، انقلاب و مردم از جان خود گذشتند.

وی با قدردانی از حضور و بصیرت مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا همواره در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

پوریانی با اشاره به فلسفه قیام عاشورا گفت: امام حسین (ع) برای اصلاح جامعه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و این فریضه تنها به چند موضوع خاص محدود نمی‌شود، بلکه همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اداری را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: رعایت عدالت، احترام به مردم، تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق شهروندان و مقابله با بی‌عدالتی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و بی‌تفاوتی نسبت به این مسائل، آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی را گسترش می‌دهد.

دستگاه قضایی؛ پناهگاه مردم و مدافع حقوق عامه

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: در سال‌های اخیر تمامی برنامه‌های دستگاه قضایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه و در چارچوب قانون اساسی دنبال شده و تلاش بر آن بوده است تا حقوق مردم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی احیای حقوق عامه را از مهم‌ترین مأموریت‌های قوه قضائیه برشمرد و گفت: در دو سال گذشته بسیاری از مشکلات قدیمی استان که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده بود، با ورود دستگاه قضایی در مسیر حل و فصل قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از این اقدامات افزود: مشکل تأمین آب شرب چندین روستای منطقه کیاسر و چهاردانگه که با وجود دستور رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۷۴ به استان همچنان پابرجا بود، با پیگیری دستگاه قضایی، تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اجرایی و همکاری مسئولان برطرف شد و ساکنان این مناطق از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

وی همچنین از رفع مشکل آبرسانی به اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندان ساری خبر داد و گفت: این مجموعه پس از سال‌ها فاقد آب شرب مناسب بود که با همکاری شرکت آب و فاضلاب و سازمان زندان‌ها، مشکل آن برطرف شد و اجرای این طرح زمینه بهره‌مندی ده‌ها روستای اطراف از شبکه آب را نیز فراهم کرد.

نجات میانکاله نیازمند اقدام فوری اس

پوریانی با ابراز نگرانی از وضعیت تالاب و شبه‌جزیره میانکاله اظهار کرد: میانکاله یک تالاب بین‌المللی و از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور است که حفاظت از آن وظیفه همه دستگاه‌های مسئول به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود.

وی افزود: روند خشک شدن بخش‌هایی از این تالاب و شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار، ضرورت اقدام فوری و برنامه‌ریزی جدی برای احیای این زیست‌بوم را دوچندان کرده است.

احیای امر به معروف و نهی از منکر، مهم‌ترین پیام قیام عاشوراست

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهداف قیام عاشورا گفت: امام حسین (ع) با آگاهی از سختی‌های مسیر و شهادت، برای انجام تکلیف الهی و اصلاح امت قیام کرد و در وصیت خود نیز هدف از این حرکت را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان فرمود.

پوریانی تصریح کرد: متأسفانه این فریضه مهم در جامعه امروز تا حدودی کمرنگ شده، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر تنها به چند موضوع خاص محدود نیست، بلکه همه عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اداری را دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: احترام متقابل در خانواده، رعایت حقوق همسر و فرزندان، تکریم ارباب رجوع، مسئولیت‌پذیری مدیران، رعایت عدالت، حسن رفتار با مردم و توجه به خواسته‌های قانونی آنان، همگی از مصادیق معروف هستند و در مقابل، بی‌احترامی، بی‌عدالتی، تبعیض و بی‌توجهی به حقوق مردم از مصادیق منکر به شمار می‌روند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر جامعه نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی گسترش پیدا می‌کند و آثار آن به خانواده‌ها نیز سرایت خواهد کرد.