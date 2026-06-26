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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

نجات میانکاله نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است

نجات میانکاله نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران اشاره به وضعیت تالاب و شبه‌جزیره میانکاله اظهار کرد: میانکاله از مهم‌ترین تالاب‌های بین‌المللی کشور بوده و حفاظت از آن بر عهده دستگاه‌های متولی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهدا و جانفشانی کسانی است که برای دفاع از اسلام، انقلاب و مردم از جان خود گذشتند.

وی با قدردانی از حضور و بصیرت مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا همواره در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

پوریانی با اشاره به فلسفه قیام عاشورا گفت: امام حسین (ع) برای اصلاح جامعه و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و این فریضه تنها به چند موضوع خاص محدود نمی‌شود، بلکه همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اداری را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: رعایت عدالت، احترام به مردم، تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق شهروندان و مقابله با بی‌عدالتی از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و بی‌تفاوتی نسبت به این مسائل، آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی را گسترش می‌دهد.

دستگاه قضایی؛ پناهگاه مردم و مدافع حقوق عامه

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: در سال‌های اخیر تمامی برنامه‌های دستگاه قضایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه و در چارچوب قانون اساسی دنبال شده و تلاش بر آن بوده است تا حقوق مردم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی احیای حقوق عامه را از مهم‌ترین مأموریت‌های قوه قضائیه برشمرد و گفت: در دو سال گذشته بسیاری از مشکلات قدیمی استان که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده بود، با ورود دستگاه قضایی در مسیر حل و فصل قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از این اقدامات افزود: مشکل تأمین آب شرب چندین روستای منطقه کیاسر و چهاردانگه که با وجود دستور رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۷۴ به استان همچنان پابرجا بود، با پیگیری دستگاه قضایی، تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اجرایی و همکاری مسئولان برطرف شد و ساکنان این مناطق از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

وی همچنین از رفع مشکل آبرسانی به اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندان ساری خبر داد و گفت: این مجموعه پس از سال‌ها فاقد آب شرب مناسب بود که با همکاری شرکت آب و فاضلاب و سازمان زندان‌ها، مشکل آن برطرف شد و اجرای این طرح زمینه بهره‌مندی ده‌ها روستای اطراف از شبکه آب را نیز فراهم کرد.

نجات میانکاله نیازمند اقدام فوری اس

پوریانی با ابراز نگرانی از وضعیت تالاب و شبه‌جزیره میانکاله اظهار کرد: میانکاله یک تالاب بین‌المللی و از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور است که حفاظت از آن وظیفه همه دستگاه‌های مسئول به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود.

وی افزود: روند خشک شدن بخش‌هایی از این تالاب و شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار، ضرورت اقدام فوری و برنامه‌ریزی جدی برای احیای این زیست‌بوم را دوچندان کرده است.

احیای امر به معروف و نهی از منکر، مهم‌ترین پیام قیام عاشوراست

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهداف قیام عاشورا گفت: امام حسین (ع) با آگاهی از سختی‌های مسیر و شهادت، برای انجام تکلیف الهی و اصلاح امت قیام کرد و در وصیت خود نیز هدف از این حرکت را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان فرمود.

پوریانی تصریح کرد: متأسفانه این فریضه مهم در جامعه امروز تا حدودی کمرنگ شده، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر تنها به چند موضوع خاص محدود نیست، بلکه همه عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اداری را دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: احترام متقابل در خانواده، رعایت حقوق همسر و فرزندان، تکریم ارباب رجوع، مسئولیت‌پذیری مدیران، رعایت عدالت، حسن رفتار با مردم و توجه به خواسته‌های قانونی آنان، همگی از مصادیق معروف هستند و در مقابل، بی‌احترامی، بی‌عدالتی، تبعیض و بی‌توجهی به حقوق مردم از مصادیق منکر به شمار می‌روند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر جامعه نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی گسترش پیدا می‌کند و آثار آن به خانواده‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

کد مطلب 6871132

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