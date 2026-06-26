ایران باید با قدرت خطاهای محاسباتی دشمن را بر هم بزند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان به بیان روایتی از امیرالمومنین علی(ع) در کتاب شریف کافی پرداخت و اظهار کرد: این روایت از جمله روایات بسیار مهم و عبرت‌آموزی است که می‌تواند در فهم وضعیت جامعه اسلامی و نسبت مردم با امام راهگشا باشد.

وی با استناد به روایت نقل‌شده از امیرالمومنین(ع) بیان کرد: حضرت در این روایت می‌فرمایند که حاکمان و کارگزاران پیش از ایشان، اعمالی را انجام دادند که مخالف سیره و سنت رسول خدا(ص) بود و این اقدامات نه از روی غفلت، بلکه با تعمد صورت گرفت به‌گونه‌ای که عهد پیامبر(ص) شکسته شد و سنت آن حضرت تغییر پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: نکته مهم در این روایت، زبان گلایه‌مند امیرالمومنین(ع) از جامعه اسلامی است، همان لسانی که سال‌ها بعد در کلام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز دیده

وی با بیان اینکه وقوع برخی انحرافات در هر جامعه‌ای ممکن است، افزود: گاهی ممکن است که جریان نفاق، دنیاطلبی و انحراف در هر جامعه‌ای پدید آید و گروهی بخواهند مسیر جامعه را از حق منحرف کنند اما مسئله اصلی این است که وقتی حکومت و قدرت به دست امام حق می‌رسد، آیا جامعه برای اصلاح با او همراهی می‌کند.

آیت الله شعبانی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند اگر بخواهم مردم را مجبور کنم بدعت‌ها و انحرافات را کنار بگذارند و امور را به همان جایگاه اصلی خود در زمان رسول خدا(ص) بازگردانم، همه اطرافیانم از پیرامون من متفرق می‌شوند و جز عده‌ای اندک از شیعیان واقعی باقی نمی‌مانند.

وی ادامه داد: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز در خطبه‌ای که در منا و حدود دو سال پیش از شهادت خود ایراد کردند، به همین نکته اشاره دارند و می‌فرمایند اگر امروز بنی‌امیه بر جامعه اسلامی مسلط شده‌اند، اگر حسن‌بن‌علی(ع) به صلح وادار شده و اگر حکومت به دست کسانی افتاده که سنت پیامبر را تغییر می‌دهند، علت اصلی آن کوتاهی‌های جامعه اسلامی است.

امام جمعه همدان افزود: امام حسین(ع) در آن خطبه با بزرگان و عالمان جامعه سخن می‌گویند و تصریح می‌کنند که وقتی عالمان بدعت‌ها را می‌بینند اما سکوت می‌کنند، و هنگامی که جامعه به سمت دنیاطلبی، درهم و دینار، رفاه‌طلبی و ترس از مرگ حرکت می‌کند، طبیعی است که فشار اصلی بر امام وارد می‌شود.

وی بیان کرد: وقتی مردم از مرگ، جهاد، ایثار و شهادت بترسند و در برابر زورگویان ایستادگی نکنند نتیجه آن است که امام باید فساد را ببیند اما قدرت اصلاح نداشته باشد چراکه دست او به واسطه ناهماهنگی و همراهی نکردن جامعه بسته شده است.

آیت الله شعبانی با اشاره به نمونه‌هایی تاریخی از دوران حکومت امیرالمومنین(ع) گفت: وقتی جامعه همراهی لازم را با امام نداشته باشد، حتی در مدیریت‌های میانی و تصمیمات اجرایی نیز دست امام بسته می‌شود.

وی با اشاره به تعبیر «الناس عبید الدنیا» در بیانات امام حسین(ع) گفت: هنگامی که مردم بنده دنیا می‌شوند، طبیعی است که در آن جامعه، امام به حاشیه رانده می‌شود و سخن او اثر لازم را در عرصه اجتماعی پیدا نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: در چنین شرایطی امام فساد را می‌بیند، مخالفت با سنت پیامبر(ص) را می‌بیند، رواج باطل و تضعیف حق را مشاهده می‌کند، ظلم و تبعیض را می‌بیند، اما به دلیل نداشتن همراهی اجتماعی، امکان اصلاح فوری و فراگیر را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد: در این زمان نقش مردم در همراهی با امام معنا پیدا می‌کند، اگر مردم پای حق ایستادگی کنند و از هزینه دادن نترسند، دنیا و منافع زودگذر را بر حقیقت ترجیح ندهند، دست امام برای اصلاح باز خواهد شد.

آیت الله شعبانی با تاکید بر ضرورت همراهی جامعه با ولایت و حق اظهار کرد: آنچه در این روایات و وقایع تاریخی به‌روشنی دیده می‌شود، این است که فشار اصلی بر امام، محصول رفتار جامعه است چراکه جامعه‌ای که از مسئولیت خود شانه خالی کند، عملاً راه را برای سلطه باطل هموار می‌کند و امام را در میدان اصلاح تنها می‌گذارد.

وی ادامه داد: مردم نباید تصور کنند همه وظایف بر عهده امام یا حاکم دینی است بلکه همراهی، بصیرت، ایستادگی و ترجیح ندادن دنیا بر حق، وظیفه‌ای عمومی است.

امام جمعه همدان از مردم ایران قدردانی کرد و گفت: باید از این ملت بزرگ تشکر کرد که در مقاطع مختلف، پای کار انقلاب و اسلام ایستادند و اجازه ندادند جبهه حق در میدان تنها بماند.

وی افزود: امام راحل(ره) به‌درستی فرمودند که ملت ایران از برخی امت‌های پیشین، از جمله جامعه زمان پیامبر(ص) و زمان امیرالمومنین(ع)، بهتر عمل کردند زیرا این مردم در صحنه ماندند هزینه دادند و در دفاع از انقلاب و اسلام حضور داشتند.

آیت الله شعبانی موثق در خطبه‌های دوم با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی و رعایت حدود الهی با بیان اینکه یکی از الزامات تقوا در فضای اجتماعی و سیاسی، پرهیز از قضاوت‌های عجولانه و داوری‌هایی است که گاه بر پایه اطلاع ناقص از مسائل شکل می‌گیرد، افزود: همه باید مراقب باشیم در فضای سیاسی کشور، بدون اطلاع کامل و دقیق از ابعاد موضوعات، قضاوت نکنیم و از موضع‌گیری‌های شتاب‌زده بپرهیزیم.

وی بیان کرد: با کنار آمدن با مستکبر، نه عزت حاصل می‌شود و نه خدمت و منفعتی واقعی نصیب ملت‌ها می‌شود، این سخن یک برداشت شخصی نیست، بلکه قانونی تاریخی و تجربه‌شده است که امام حسن مجتبی(ع) نیز آن را به‌روشنی بیان کردند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به موضع امام حسن مجتبی(ع) در برابر معاویه گفت: حضرت در ابتدا به‌صراحت فرمودند که حکم میان ما و شما فقط شمشیر است یعنی در برابر جریان باطل و بنی‌امیه باید ایستاد و نمی‌توان با آنها کنار آمد.

وی ادامه داد: امام حسن(ع) برای آخرین بار خواستند با مردم اتمام حجت کنند و در روایات آمده که حضرت خطاب به مردم فرمودند معاویه شما را به صلح دعوت کرده اما در این صلح، عزت و منفعتی برای شما وجود ندارد.

آیت‌الله شعبانی موثق با بیان اینکه در برابر زورگویان، تنها زبان نصیحت کافی نیست، افزود: اسلام اهل جنگ‌طلبی نیست، بلکه اسلام دین عدالت، اقامه حق، نفی ظلم و احیای سنت‌های الهی است و می‌خواهد حق در جامعه جاری شود و ظلم رخت بربندد.

وی اظهار کرد: در آموزه‌های دینی آمده است که ابتدا باید با زبان نرم و گفت‌وگو با دشمن سخن گفت، اما اگر این سخن اثر نکرد، آن‌گاه قدرت و اقتدار معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امام حسن(ع) در فضای بی‌همراهی مردم، صلح را پذیرفتند، گفت: حضرت پس از آن فرمودند به خدا سوگند، اگر این امر را به معاویه واگذار کنید، هرگز در حکومت بنی‌امیه روی خوشی و شادی نخواهید دید.

وی افزود: معاویه حتی نامه‌ای سفید امضا برای امام حسن(ع) فرستاد و اعلام کرد هر شرطی دارید، خودتان بنویسید و من می‌پذیرم، روشن است کسی که بنای عمل به تعهد ندارد، از امضای هر متنی ابایی ندارد؛ زیرا قصد وفاداری به آن را ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط روز و موضوع مذاکرات، بیان کرد: در این زمینه نیز باید تقوا را رعایت کرد، اگر رهبر معظم انقلاب از مذاکره‌کنندگان با تعابیری همچون دلسوزی و حسن‌نیت یاد می‌کنند، ما نیز نباید نسبت به آنها بدبینانه و همراه با تهمت سخن بگوییم.

وی افزود: نباید حسن فعلی و نیت خادمانه مذاکره‌کنندگان را زیر سؤال برد یا آنها را با اتهام مورد هجمه قرار داد، وقتی رهبر معظم انقلاب آنها را تایید می‌کنند، ما نیز از این زاویه به آنان اعتماد داریم.

آیت الله شعبانی با اشاره به برخی تحرکات منطقه‌ای گفت: امروز مشاهده می‌شود که در جنوب تنگه هرمز، طرح‌هایی دنبال می‌شود تا مسیرهای جدیدی برای عبور کشتی‌ها تعریف شود، اگر هدف دشمن واقعا مصالحه، گفت‌وگو و تفاهم است، چه ضرورتی دارد که همزمان به‌دنبال دور زدن ایران و گرفتن اهرم فشار از دست جمهوری اسلامی باشند.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز یکی از ابزارهای مهم قدرت و فشار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است، افزود: دشمن در فضای مذاکرات زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا این ابزار قدرت از کشور ما گرفته شود و در صورت بروز درگیری یا بدعهدی دوباره، این اهرم کارآمدی لازم را نداشته باشد.

وی ادامه داد: مذاکره زمانی قابل قبول است که فرصتی برای تقویت توان داخلی و بازسازی و تقویت اقتدار کشور، به‌ویژه در حوزه نظامی و راهبردی فراهم کند؛ نه اینکه تبدیل به بستری برای تضعیف ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی شود.

امام جمعه همدان با بیان اینکه دشمن نشان داده است به هیچ مسئله‌ای پایبندی واقعی ندارد، افزود: نگرانی مردم، نگرانی به‌حقی است و مردم مطالبه دارند، حساس هستند و انتظار دارند منافع ملی، امنیت کشور و ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی حفظ شود، امروز دیگر جامعه در این مسائل تسامح را نمی‌پذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه عمومی برای فعال‌تر شدن مجلس شورای اسلامی گفت: در هفته‌های گذشته بسیاری از مردم این مطالبه را مطرح کردند که مجلس باید هرچه زودتر کار خود را آغاز کند و به میدان بیاید.

آیت الله شعبانی افزود: مجلس باید هرچه سریع‌تر وظایف خود را در حوزه نظارت، بررسی، همفکری و ایفای نقش موثر در مسائل کلان کشور دنبال کند و تعطیلی طولانی‌مدت مجلس شورای اسلامی قابل توجیه نیست و انتظار عمومی این است که این وضعیت هرچه زودتر اصلاح شود.

وی با تاکید بر ضرورت اقتدار جمهوری اسلامی گفت: دوران تسامح در برابر خطاهای راهبردی دشمن و اعتماد بی‌پشتوانه به وعده‌های طرف مقابل گذشته است و جمهوری اسلامی باید با قدرت، خطاهای محاسباتی دشمن را بر هم بزند و جرئت تعرض و حمله را از دشمن بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: آنچه باید در مذاکرات و عرصه سیاسی مورد توجه باشد، این است که ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی نباید تضعیف شود. اگر فردا دشمن به تعهدات خود عمل نکرد، جمهوری اسلامی باید همچنان قدرت بازدارندگی و ابزارهای موثر خود را حفظ کرده باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، از تلاش‌های مجموعه ستاد امر به معروف و نهی از منکر قدردانی کرد و گفت: فعالیت‌های این مجموعه در زمینه هدایت، نظارت و پشتیبانی ارزشمند است، اما مسئله امر به معروف و نهی از منکر به هیچ‌وجه محدود به یک نهاد یا دستگاه نیست.

آیت الله شعبانی موثق افزود: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و همه آحاد جامعه نسبت به آن مسئول هستند و نمی‌توان گفت فقط امام جمعه یا ستاد امر به معروف باید این کار را انجام دهند؛ چراکه ظرفیت هیچ نهادی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای جامعه در این حوزه نیست.

وی اظهار کرد: مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) و پوشیدن لباس سیاه آن حضرت نیز باید ما را به اقامه نماز، انجام واجبات، پرداخت زکات و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر نزدیک‌تر کند و این فریضه باید با رعایت شرایط، حفظ فضای محبت، توجه به مقتضیات اجتماعی و رعایت اصول اخلاقی انجام شود.