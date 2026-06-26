تاجرنیا: استقلال بر پایه اصول حقوقی و ورزشی شایسته قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در یادداشتی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با اشاره به اعلام رسمی نیمهتمام ماندن رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، استدلالهای حقوقی و ورزشی باشگاه استقلال برای معرفی این تیم به عنوان قهرمان مسابقات را تشریح کرد.
استقلال در زمان توقف مسابقات صدرنشین بود
تاجرنیا در نخستین بخش از یادداشت خود تأکید کرد استقلال در زمان توقف مسابقات در رتبه نخست جدول قرار داشت و بیشترین امتیاز را کسب کرده بود. وی یادآور شد در بسیاری از لیگهای جهان، هنگامی که ادامه مسابقات غیرممکن میشود، جدول موجود در زمان توقف رقابتها یکی از اصلیترین مبانی تعیین قهرمان محسوب میشود.
قهرمانی بر اساس عملکرد ورزشی تا زمان توقف مسابقات
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال با اشاره به اینکه قهرمان معمولاً تیمی است که بیشترین امتیاز را در طول رقابتها به دست آورده باشد، تصریح کرد در شرایطی که ادامه لیگ به دلایل خارج از اختیار باشگاهها ممکن نباشد، استناد به آخرین وضعیت جدول منطقیترین راهکار است؛ زیرا این جایگاه حاصل عملکرد واقعی تیمها در زمین مسابقه بوده است.
استقلال بر اساس واقعیت صدرنشین بود، نه فرضیات
وی در ادامه به این موضوع پرداخت که اگرچه چند هفته تا پایان مسابقات باقی مانده بود، اما تغییر احتمالی جدول صرفاً یک فرضیه محسوب میشود. وی تأکید کرد در حقوق ورزش، تصمیمات بر پایه واقعیتهای محققشده اتخاذ میشود، نه بر اساس نتایج احتمالی آینده. به گفته وی، واقعیت موجود این بود که استقلال پس از برگزاری حدود سهچهارم مسابقات، در صدر جدول قرار داشت.
لزوم جلوگیری از تضییع حقوق ورزشی باشگاهها
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال همچنین با اشاره به اصل عدالت ورزشی عنوان کرد اگر لیگ بدون معرفی قهرمان خاتمه یابد، باشگاهی که تا آن مقطع بهترین عملکرد را داشته از ثمره نتایج خود محروم خواهد شد. از نگاه تاجرنیا، چنین تصمیمی میتواند با اصول عدالت ورزشی و حفظ حقوق مکتسبه باشگاهها در تعارض باشد.
رویههای بینالمللی در شرایط مشابه
تاجرنیا با اشاره به تجربه برخی لیگهای فوتبال جهان در دوران همهگیری کرونا خاطرنشان کرد در مواردی قهرمان بر اساس جدول موجود معرفی شد و در برخی دیگر هیچ تیمی عنوان قهرمانی را کسب نکرد. وی تأکید کرد هیچ رویه الزامآور و واحدی از سوی فیفا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه وجود ندارد و تصمیمگیری در این خصوص بر عهده فدراسیونهای ملی است. بر همین اساس، معرفی استقلال به عنوان قهرمان یکی از گزینههای کاملاً قابل دفاع حقوقی خواهد بود.
پاسخ به ایراد اختلاف اندک امتیازات
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال همچنین به این موضوع پرداخت که ممکن است گفته شود فاصله استقلال با تیمهای تعقیبکننده تنها دو امتیاز بوده است. وی در پاسخ به این ایراد تأکید کرد مقررات مسابقات قهرمان را براساس «امتیازات کسبشده» تعیین میکنند، نه بر مبنای «احتمال قهرمانی» در آینده. به گفته او، اگر احتمال تغییر نتایج ملاک قرار گیرد، همین استدلال درباره تیمهای مدعی سهمیه یا تیمهای در معرض سقوط نیز مطرح خواهد شد و اعتبار کل جدول زیر سؤال میرود.
علی تاجرنیا در یادداشتی دلایل حقوقی و ورزشی شایستگی استقلال برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در یادداشتی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با اشاره به اعلام رسمی نیمهتمام ماندن رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، استدلالهای حقوقی و ورزشی باشگاه استقلال برای معرفی این تیم به عنوان قهرمان مسابقات را تشریح کرد.
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