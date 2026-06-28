به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال برای آماده‌سازی فصل جدید لیگ برتر در حالی آغاز شده است که هنوز بازیکنان خارجی این تیم به جمع آبی‌پوشان اضافه نشده‌اند و مدیران باشگاه در حال پیگیری آخرین هماهنگی‌ها برای حضور آنها در تهران هستند.

بازیکنان خارجی استقلال در انتظار دریافت تأییدیه از سفارتخانه‌های کشورهای متبوع خود در ایران هستند تا پس از نهایی شدن مراحل اداری، مجوز سفر به تهران را دریافت کرده و به اردوی پیش‌فصل آبی‌پوشان ملحق شوند.

در روزهای اخیر باشگاه استقلال ارتباط مستمری با بازیکنان خارجی خود برقرار کرده و ضمن ارسال برنامه‌های تمرینی، روند انجام امور مربوط به سفر آنها را نیز دنبال می‌کند تا این نفرات در نخستین فرصت در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

البته در این میان شرایط برای سه بازیکن خارجی استقلال متفاوت است. رستم آشورماتوف، جلال‌الدین ماشاریپوف و داکنز نازون که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ همراه تیم‌های ملی کشورهای خود حضور داشتند، به دلیل حضور در این تورنمنت و فشردگی مسابقات، نسبت به سایر بازیکنان از مرخصی بیشتری برخوردار شده‌اند و با هماهنگی کادر فنی، دیرتر از سایر خارجی‌های استقلال به تمرینات اضافه خواهند شد.

قرارداد آنتونیو آدان با استقلال به پایان رسیده و او عملا بازیکن آزاد است. دیدیه اندونگ هم وضعیت مبهمی در قراردادش با این باشگاه وجود دارد و در جلسه ای که قرار است برگزار شود حضور او در این تیم مشخص می شود. موسی جنپو و جوئل کوجو هم با اینکه با این باشگاه قرارداد دارند اما قصد دارند به دلیل عدم پرداخت مطالبات به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد کرده اند.