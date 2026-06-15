تاجرنیا هم به تاج نامه نوشت؛ جام حذفی را برگزار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، خواستار برنامهریزی برای برگزاری دیدارهای باقیمانده جام حذفی و تعیین قهرمان این رقابتها در زمین مسابقه شد.
در این نامه عنوان شده است:
جام حذفی فوتبال ایران در کنار لیگ برتر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمیترین رقابتهای فوتبال کشور، همواره از جایگاه ویژهای نزد باشگاهها، بازیکنان و میلیونها هوادار فوتبال برخوردار بوده است. متأسفانه به دلیل شرایط خاص و حوادثی که کشور عزیزمان با آن مواجه شد، ادامه رقابتهای این فصل جام حذفی ناتمام ماند و تعیین قهرمان به زمان دیگری موکول شد.
اکنون که بحمدالله شرایط کشور ثبات بیشتری پیدا کرده و تنها هشت تیم در رقابتها باقی ماندهاند و صرفاً هفت مسابقه تا معرفی قهرمان فاصله وجود دارد معتقدیم تعیین تکلیف این مسابقات در کوتاهترین زمان ممکن، به نفع فوتبال_ایران، باشگاهها، بازیکنان، حامیان_مالی و هواداران خواهد بود.
بر اساس ساختار مسابقات، تنها چهار دیدار در مرحله یکچهارم نهایی، دو دیدار در مرحله نیمهنهایی و یک مسابقه فینال باقی مانده است؛ بدین معنا که کل رقابتها میتواند در یک بازه زمانی فشرده و منظم، ظرف حدود ده روز به پایان برسد. فاصله چهار روزه میان مراحل نیز از نظر فنی و اجرایی کاملاً امکانپذیر بوده و در بسیاری از تورنمنت های معتبر جهان سابقه دارد.
از این رو، باشگاههای حاضر در مرحله پایانی جام حذفی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ نظم و اعتبار مسابقات، ازفدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درخواست میکنند برنامهریزی لازم برای برگزاری دیدارهای باقیمانده جام حذفی در نخستین فرصت ممکن پس از پایان رقابتهای جام جهانی صورت پذیرد تا پرونده این دوره از مسابقات به شکلی منظم، عادلانه و در زمین مسابقه بسته شود.
بیتردید تعیین قهرمان در مستطیل سبز، بهترین و منصفانهترین راهکار برای حفظ حقوق تمامی باشگاههای حاضر و صیانت از اعتبار فوتبال کشور است. همچنین این اقدام می تواند ضمن احترام به تلاشهای یک فصل کامل تیمها، پاسخگوی انتظار مشروع هوادارانی باشد که مشتاق تعیین سرنوشت این رقابتها در چارچوب اصول حرفهای ورزش هستند.
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