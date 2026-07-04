به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال برای حضور پرقدرت در فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی زیر نظر سهراب بختیاریزاده ادامه دارد که کادر فنی این تیم نگاه ویژهای نیز به استعدادهای آکادمی باشگاه داشته و در روزهای اخیر چند بازیکن جوان را به تمرینات تیم بزرگسالان دعوت کرده است.
در راستای سیاست باشگاه استقلال برای استفاده از ظرفیت بازیکنان ردههای پایه و ایجاد مسیر مناسب برای حضور استعدادهای جوان در تیم بزرگسالان، چندین بازیکن از تیمهای امید و جوانان این باشگاه با نظر سهراب بختیاریزاده و اعضای کادر فنی در تمرینات آبیپوشان شرکت کردهاند تا تواناییهای خود را در کنار بازیکنان بزرگسال به نمایش بگذارند.
بر این اساس، اهورا نبیزاده، امیر کشاورز، حسین قارلقی و مهدی قایدی از تیم امید استقلال و همچنین احسان خردپیشه، ایلیا ابراهیمی، امیررضا مالامیری و پارسا تحویلداری از تیم جوانان، نفراتی هستند که در روزهای اخیر فرصت حضور در تمرینات تیم بزرگسالان را پیدا کردهاند.
کادر فنی استقلال در نظر دارد عملکرد این بازیکنان را در جریان تمرینات به دقت زیر نظر بگیرد و در صورت تأیید فنی، از ظرفیت آنها در طول فصل پیش رو نیز استفاده کند. این اقدام در راستای جوانگرایی و ایجاد پشتوانهای مناسب برای تیم بزرگسالان انجام شده و میتواند انگیزه مضاعفی برای سایر بازیکنان آکادمی استقلال باشد.
تمرینات استقلال از چندی پیش با هدایت سهراب بختیاریزاده آغاز شده و آبیپوشان خود را برای حضور در رقابتهای لیگ بیستوششم آماده میکنند. کادر فنی علاوه بر برنامههای بدنسازی و تاکتیکی، توجه ویژهای به ارزیابی بازیکنان جوان و مستعد آکادمی دارد تا در صورت نیاز از آنها در ترکیب تیم بزرگسالان بهره ببرد.
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