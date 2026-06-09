به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بحث انتخاب سرمربی جدید استقلال همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف نیمکت این تیم بیش از هر چیز به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان بستگی دارد.

طی هفته‌های اخیر اسامی زیادی از جمله چند مربی خارجی و برخی گزینه‌های داخلی برای هدایت تیم فوتبال استقلال در رسانه ها مطرح شده است، اما هنوز مدیران این باشگاه برای آینده تیم خود تصمیم نهایی را نگرفته اند و علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال هم بارها مذاکره با مربیان داخلی و خارجی را تکذیب کرده است.

در این میان، سهراب بختیاری‌زاده (سرمربی فعلی استقلال) که از گزینه‌های مورد توجه مدیران باشگاه محسوب می‌شود، شرایط فعلی استقلال را به خوبی درک کرده و از محدودیت‌های موجود آگاه است. با این حال سایر گزینه‌های مدنظر باشگاه برای پذیرش هدایت آبی‌ها، نگاه ویژه‌ای به نقل‌وانتقالات تابستانی دارند و انتظار دارند پیش از آغاز فصل جدید امکان جذب بازیکنان مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.

بر همین اساس، مدیران استقلال فعلاً چشم انتظار رأی نهایی دادگاه CAS هستند تا وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه مشخص شود. در صورت صدور رأی مثبت و باز شدن پنجره، روند مذاکرات با گزینه‌های سرمربیگری سرعت بیشتری خواهد گرفت اما در صورت تداوم محدودیت‌ها، باشگاه ناچار خواهد بود تصمیمات خود را متناسب با شرایط موجود اتخاذ کند.

از این رو می‌توان گفت آینده نیمکت استقلال و انتخاب سرمربی فصل آینده این تیم تا حد زیادی به رأی دادگاه CAS و سرنوشت پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان گره خورده و مدیران باشگاه امیدوارند هرچه زودتر تکلیف این پرونده مشخص شود تا برنامه‌ریزی برای فصل جدید با اطمینان بیشتری دنبال شود.