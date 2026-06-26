به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با دعوت مردم به تقوای الهی، زیارت عاشورا را به عنوان «نقشه راه سلوک الهی» معرفی و اظهار کرد: زیارت عاشورا تنها یک متن برای عزاداری نیست، بلکه مکتبی تربیتی است که مسیر حرکت انسان به سوی ولایت و قرب الهی را ترسیم میکند.
وی نخستین گام این مسیر را «معرفت اهل بیت(ع)» دانست و گفت: بدون شناخت امام، حرکت در مسیر دین معنا ندارد و انسان از هدایت حقیقی محروم میشود.
امام جمعه دشتستان افزود: پس از معرفت، همراهی و معیت با اهل بیت(ع) قرار دارد و مؤمن باید تلاش کند در دنیا و آخرت در مسیر اولیای الهی قرار گیرد.
مصلح، ثبات قدم در راه حق را از دیگر آموزههای زیارت عاشورا برشمرد و بیان کرد: بسیاری حق را شناختند اما در میدان عمل دچار تزلزل شدند و کربلا نمونهای از این ریزشها بود. وی تأکید کرد که ایستادگی بر حق، از دشوارترین وظایف انسان مؤمن است.
امام جمعه دشتستان همچنین به موضوع «تولی و تبری» اشاره کرد و گفت: محبت به اولیای الهی و برائت از دشمنان آنان از اصول اساسی دین است و مؤمن باید در برابر جبهه حق و باطل موضع روشن داشته باشد.
وی با بیان اینکه زیارت عاشورا روحیه همدردی، ایثار و فداکاری را در انسان تقویت میکند، افزود: فرهنگ عاشورا در نهایت به انتظار ظهور و خونخواهی امام حسین(ع) در رکاب حضرت مهدی(عج) پیوند میخورد.
امام جمعه دشتستان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، این حادثه را نشانه مظلومیت انقلاب اسلامی و رسوایی جریانهای تروریستی دانست.
وی با اشاره به روز قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضایی باید با مبارزه قاطع با فساد و نفوذ صاحبان قدرت و ثروت، پناهگاه مظلومان و حافظ عدالت در جامعه باشد.
مصلح همچنین ۱۲ محرم، روز تجلیل از آزادگان و اسرا را یادآور شد و گفت: آزادگان سرافراز کشور نماد صبر، استقامت و حفظ عزت اسلامی هستند و ایثار آنان از عوامل اقتدار و ثبات امروز کشور به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مواد مخدر را تهدیدی جدی علیه بنیان خانواده و سرمایه انسانی کشور دانست و بر نقش خانوادهها، تقویت معنویت در میان جوانان و برخورد قاطع دستگاههای مسئول با شبکههای توزیع مواد مخدر تأکید کرد.
امام جمعه دشتستان در ادامه به موضوع مذاکرات و تفاهمنامههای اخیر پرداخت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: مخالفت با اصل مذاکره برداشت درستی از مواضع رهبری نیست و مذاکره زمانی که از موضع اقتدار، عزت و مطالبهگری انجام شود، بخشی از میدان مبارزه محسوب میشود.
وی افزود: جمهوری اسلامی با بیاعتمادی کامل به دشمن و از موضع قدرت وارد مذاکره شده و این روند به معنای سازش یا عقبنشینی نیست.
به گفته وی، مطالبهگری حق مردم است اما این مطالبهگری نباید به تفرقه و اختلاف در جامعه منجر شود.
مصلح با تأکید بر اینکه مسئولان کشور دلسوز و متعهد هستند، خاطرنشان کرد: باید ضمن حفظ روحیه مقاومت، از افراط و تفریط پرهیز کرد و با حسنظن نسبت به مسئولان، مطالبات مردمی را پیگیری کرد.
امام جمعه دشتستان در پایان با بیان اینکه اختلافافکنی بر سر مذاکره و تفاهمنامهها، تاکتیک جدید دشمن برای وحدتزدایی است، تصریح کرد: امروز تمام ظرفیت کشور باید صرف مقابله با دشمنان و خنثیسازی جنگ شناختی شود و ولایتمداری، حفظ انسجام ملی و امیدآفرینی در جامعه، مهمترین راه مقابله با این طراحیها است.
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