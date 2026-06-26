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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

تأکید امام جمعه دشتستان بر لزوم خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن

تأکید امام جمعه دشتستان بر لزوم خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمن

برازجان- امام جمعه دشتستان بر لزوم مقابله با دشمنان و خنثی‌سازی جنگ شناختی، تقویت ولایتمداری، حفظ انسجام ملی و امیدآفرینی در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با دعوت مردم به تقوای الهی، زیارت عاشورا را به عنوان «نقشه راه سلوک الهی» معرفی و اظهار کرد: زیارت عاشورا تنها یک متن برای عزاداری نیست، بلکه مکتبی تربیتی است که مسیر حرکت انسان به سوی ولایت و قرب الهی را ترسیم می‌کند.

وی نخستین گام این مسیر را «معرفت اهل بیت(ع)» دانست و گفت: بدون شناخت امام، حرکت در مسیر دین معنا ندارد و انسان از هدایت حقیقی محروم می‌شود.

امام جمعه دشتستان افزود: پس از معرفت، همراهی و معیت با اهل بیت(ع) قرار دارد و مؤمن باید تلاش کند در دنیا و آخرت در مسیر اولیای الهی قرار گیرد.

مصلح، ثبات قدم در راه حق را از دیگر آموزه‌های زیارت عاشورا برشمرد و بیان کرد: بسیاری حق را شناختند اما در میدان عمل دچار تزلزل شدند و کربلا نمونه‌ای از این ریزش‌ها بود. وی تأکید کرد که ایستادگی بر حق، از دشوارترین وظایف انسان مؤمن است.

امام جمعه دشتستان همچنین به موضوع «تولی و تبری» اشاره کرد و گفت: محبت به اولیای الهی و برائت از دشمنان آنان از اصول اساسی دین است و مؤمن باید در برابر جبهه حق و باطل موضع روشن داشته باشد.

وی با بیان اینکه زیارت عاشورا روحیه همدردی، ایثار و فداکاری را در انسان تقویت می‌کند، افزود: فرهنگ عاشورا در نهایت به انتظار ظهور و خونخواهی امام حسین(ع) در رکاب حضرت مهدی(عج) پیوند می‌خورد.

امام جمعه دشتستان با گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، این حادثه را نشانه مظلومیت انقلاب اسلامی و رسوایی جریان‌های تروریستی دانست.

وی با اشاره به روز قوه قضائیه اظهار کرد: دستگاه قضایی باید با مبارزه قاطع با فساد و نفوذ صاحبان قدرت و ثروت، پناهگاه مظلومان و حافظ عدالت در جامعه باشد.

مصلح همچنین ۱۲ محرم، روز تجلیل از آزادگان و اسرا را یادآور شد و گفت: آزادگان سرافراز کشور نماد صبر، استقامت و حفظ عزت اسلامی هستند و ایثار آنان از عوامل اقتدار و ثبات امروز کشور به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مواد مخدر را تهدیدی جدی علیه بنیان خانواده و سرمایه انسانی کشور دانست و بر نقش خانواده‌ها، تقویت معنویت در میان جوانان و برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با شبکه‌های توزیع مواد مخدر تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان در ادامه به موضوع مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های اخیر پرداخت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: مخالفت با اصل مذاکره برداشت درستی از مواضع رهبری نیست و مذاکره زمانی که از موضع اقتدار، عزت و مطالبه‌گری انجام شود، بخشی از میدان مبارزه محسوب می‌شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی با بی‌اعتمادی کامل به دشمن و از موضع قدرت وارد مذاکره شده و این روند به معنای سازش یا عقب‌نشینی نیست.

به گفته وی، مطالبه‌گری حق مردم است اما این مطالبه‌گری نباید به تفرقه و اختلاف در جامعه منجر شود.

مصلح با تأکید بر اینکه مسئولان کشور دلسوز و متعهد هستند، خاطرنشان کرد: باید ضمن حفظ روحیه مقاومت، از افراط و تفریط پرهیز کرد و با حسن‌ظن نسبت به مسئولان، مطالبات مردمی را پیگیری کرد.

امام جمعه دشتستان در پایان با بیان اینکه اختلاف‌افکنی بر سر مذاکره و تفاهم‌نامه‌ها، تاکتیک جدید دشمن برای وحدت‌زدایی است، تصریح کرد: امروز تمام ظرفیت کشور باید صرف مقابله با دشمنان و خنثی‌سازی جنگ شناختی شود و ولایتمداری، حفظ انسجام ملی و امیدآفرینی در جامعه، مهم‌ترین راه مقابله با این طراحی‌ها است.

کد مطلب 6871170

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