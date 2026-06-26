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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

مدیریت ترافیک ۲۳۰ هزار خودرو در گیلان همزمان با تاسوعا و عاشورا

مدیریت ترافیک ۲۳۰ هزار خودرو در گیلان همزمان با تاسوعا و عاشورا

رشت- فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به تمرکز جمعیت عزاداران در اماکن مذهبی و تکایای، از مدیریت موفق ترافیک با وجود ورود حدود ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو به استان همزمان با تاسوعا و عاشورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور در تشریح جزئیات این مأموریت با بیان اینکه امنیت زائران و عزاداران حسینی خط قرمز پلیس است، اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده و مجاهدت شبانه‌روزی مأموران انتظامی و همراهی سایر نهادهای امنیتی، امنیت مطلوبی در سراسر استان گیلان برای عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) و مسافران ورودی به استان فراهم شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ورود حجم قابل‌توجهی از خودروها به استان در ایام تاسوعا و عاشورا، تصریح کرد: با توجه به ورود حدود ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو به استان گیلان طی سه روز گذشته و تمرکز جمعیت در اماکن مذهبی و تکایا، مدیریت ترافیک و تسهیل در ترددها در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت. خوشبختانه با رعایت قوانین توسط رانندگان و انضباط اجتماعی عزاداران، شاهد ترافیک روان و بدون حادثه در محورهای مواصلاتی استان بودیم.

سردار حسن‌پور به تشریح توان عملیاتی به‌کارگیری شده برای تأمین نظم و امنیت ایام سوگواری پرداخت و گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم، تعداد ۴ هزار و ۲۵۰ نفر از نیروهای پلیس ، بسیج و همیاران پلیس با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۵۵۰ نفر نیروی پلیس و یک‌هزار و ۷۰۰ نفر از نیروهای بسیج و مردمی در قالب یک‌هزار و ۴۱۳ تیم گشتی خودرویی، موتوری و پیاده در ۱۸۳ نقطه در سطح استان، وظیفه تأمین امنیت و انتظام‌بخشی به دسته‌های عزاداری را بر عهده داشتند.

فرمانده انتظامی استان گیلان خاطرنشان کرد: حضور مقتدرانه پلیس به صورت محسوس و نامحسوس و اشراف کامل اطلاعاتی بر تمامی اماکن مذهبی و مسیرهای تردد دسته‌های عزاداری، فضای فعالیت را برای هرگونه هنجارشکنی ناامن کرد و دستاوردهای امنیتی این طرح، مرهون تلاش شبانه‌روزی کلیه یگان‌های انتظامی است.

سردار حسن‌پور در پایان ضمن قدردانی از تعامل مسئولان هیئت‌های مذهبی و بلوغ فرهنگی مردم ولایت‌مدار گیلان در رعایت نظم اجتماعی، تأکید کرد: مجموعه انتظامی استان گیلان تا پایان ایام محرم و صفر، همچنان در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم حضور دارد. شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک یا مشکلات انتظامی را جهت رسیدگی فوری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6871189

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