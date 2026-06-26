مدیریت ترافیک ۲۳۰ هزار خودرو در گیلان همزمان با تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور در تشریح جزئیات این مأموریت با بیان اینکه امنیت زائران و عزاداران حسینی خط قرمز پلیس است، اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده و مجاهدت شبانه‌روزی مأموران انتظامی و همراهی سایر نهادهای امنیتی، امنیت مطلوبی در سراسر استان گیلان برای عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) و مسافران ورودی به استان فراهم شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ورود حجم قابل‌توجهی از خودروها به استان در ایام تاسوعا و عاشورا، تصریح کرد: با توجه به ورود حدود ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو به استان گیلان طی سه روز گذشته و تمرکز جمعیت در اماکن مذهبی و تکایا، مدیریت ترافیک و تسهیل در ترددها در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت. خوشبختانه با رعایت قوانین توسط رانندگان و انضباط اجتماعی عزاداران، شاهد ترافیک روان و بدون حادثه در محورهای مواصلاتی استان بودیم.

سردار حسن‌پور به تشریح توان عملیاتی به‌کارگیری شده برای تأمین نظم و امنیت ایام سوگواری پرداخت و گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم، تعداد ۴ هزار و ۲۵۰ نفر از نیروهای پلیس ، بسیج و همیاران پلیس با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۵۵۰ نفر نیروی پلیس و یک‌هزار و ۷۰۰ نفر از نیروهای بسیج و مردمی در قالب یک‌هزار و ۴۱۳ تیم گشتی خودرویی، موتوری و پیاده در ۱۸۳ نقطه در سطح استان، وظیفه تأمین امنیت و انتظام‌بخشی به دسته‌های عزاداری را بر عهده داشتند.

فرمانده انتظامی استان گیلان خاطرنشان کرد: حضور مقتدرانه پلیس به صورت محسوس و نامحسوس و اشراف کامل اطلاعاتی بر تمامی اماکن مذهبی و مسیرهای تردد دسته‌های عزاداری، فضای فعالیت را برای هرگونه هنجارشکنی ناامن کرد و دستاوردهای امنیتی این طرح، مرهون تلاش شبانه‌روزی کلیه یگان‌های انتظامی است.

سردار حسن‌پور در پایان ضمن قدردانی از تعامل مسئولان هیئت‌های مذهبی و بلوغ فرهنگی مردم ولایت‌مدار گیلان در رعایت نظم اجتماعی، تأکید کرد: مجموعه انتظامی استان گیلان تا پایان ایام محرم و صفر، همچنان در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم حضور دارد. شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک یا مشکلات انتظامی را جهت رسیدگی فوری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.