ترافیک محورهای مواصلاتی قزوین پرحجم شد

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز جمعه همزمان با آغاز موج بازگشت مسافران تعطیلات سهروزه، تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین افزایش یافته است.
وی افزود: هماکنون ترافیک در آزادراههای قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج پرحجم و در برخی مقاطع نیمهسنگین است و پیشبینی میشود این وضعیت در ساعات بعدازظهر تشدید شده و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: همچنین بخشی از موج بازگشت مسافران نیز عصر روز شنبه به سمت استان البرز و پایتخت انجام خواهد شد.
تقیخانی با توصیه به رانندگان برای مدیریت زمان بازگشت از سفر گفت: هموطنان بازگشت خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا از گرفتار شدن در ترافیک سنگین جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: رانندگانی که ناچار به سفر هستند، با صبر و حوصله رانندگی کرده، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و از تردد در لاین اضطراری بهطور جدی خودداری کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با هشدار نسبت به توقف در حاشیه آزادراهها اظهار کرد: توقف برای استراحت در حاشیه آزادراهها و جادههای برونشهری میتواند تبعات مرگباری به همراه داشته باشد، بنابراین رانندگان در صورت نیاز به توقف، فقط از مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی استفاده کنند.
وی خستگی، خوابآلودگی و عدم توجه کافی به جلو را از مهمترین عوامل وقوع تصادفات پس از تعطیلات چندروزه عنوان کرد و افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و هر زمان در طول مسیر احساس خستگی یا خوابآلودگی کردند، در مکانی امن توقف کرده و پس از استراحت کوتاه، به مسیر خود ادامه دهند.
تقیخانی در پایان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه استان با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی حضور دارند و تلاش میکنند با همکاری رانندگان، سفری ایمن برای هموطنان رقم بخورد.
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