امام جمعه سنندج: عدالت اجتماعی مطالبه اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج با اشاره به جایگاه اهل بیت (ع) در باورهای دینی مردم، گفت: مردم کردستان همواره عشق و ارادت خود به پیامبر اسلام (ص) و خاندان ایشان را در رفتار و اعتقادات خود نشان داده‌اند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در ماه رمضان، کشتار غیرنظامیان را نمونه آشکار جنایت علیه بشریت عنوان کرد.

قضات باید مدافع حقوق مظلومان باشند

وی با تجلیل از جایگاه دستگاه قضا، قضات را از ارکان اصلی تحقق عدالت دانست و تأکید کرد قضاوت عادلانه و دفاع از حقوق افرادی که امکان دفاع از خود ندارند، وظیفه‌ای مهم و الهی است.

امام جمعه سنندج با اشاره به وضعیت اقتصادی و اشتغال، خواستار بررسی دقیق فاصله میان آمارهای اعلامی و واقعیت‌های جامعه شد و گفت ایجاد فرصت‌های شغلی باید به شکل ملموس در زندگی جوانان اثرگذار باشد.

بحران جمعیت جدی است

وی کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری را زنگ خطری برای آینده جامعه دانست و تأکید کرد رفع مشکلات اقتصادی، تأمین مسکن و تسهیل ازدواج باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه سنندج با اشاره به نقش مردم و نیروهای مسلح در شرایط سخت، گفت ملت ایران در برابر فشارها ایستاده و از امنیت و تمامیت ارضی کشور با تمام توان دفاع می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده در حوزه معدن، کشاورزی، صنعت و گردشگری، بر لزوم استفاده از این توانمندی‌ها برای ایجاد اشتغال، کاهش تبعیض و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

وی اضافه کرد: مطالبه اصلی مردم تحقق عدالت اجتماعی است و مسئولان باید برای رفع تبعیض، بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی گام‌های عملی بردارند و لازم است توجه جدی به مطالبات مردم، تقویت اقتصاد و مقابله با جنایات علیه بشریت از سوی مسئولان انجام شود.