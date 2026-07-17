امام جمعه رشت: پاسخ متقابل به حملات دشمن واجب شرعی و عرفی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، با توصیه به تقوای الهی به عنوان نخستین سفارش دینی، اظهار کرد: یکی از راه های تقرب به خداوند، مبغوض دانستن خود گناهکار و برخورد قاطع با اوست، چنانکه در نامه ۴۳ نهجالبلاغه، حضرت علی (ع) به فرماندار خود تذکر میدهد که اگر خبر سوءاستفاده از بیتالمال صحت داشته باشد، منزلت او نزد امام سبک خواهد شد.
وی به واقعه تلخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ و جنایت رضاخان پهلوی در به توپ بستن مسجد گوهرشاد و شهادت جمعی از مومنان و زائران حرم رضوی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه زنان ایرانی چه پیش از اسلام و چه پس از آن همواره اهل حجاب و عفاف بودهاند، افزود: رضاخان بیسواد و تهیمغز با سفر به ترکیه و الگوبرداری از آتاتورک، این بیحیایی را با اجبار و ارعاب به جامعه تحمیل کرد؛ بهگونهای که بسیاری از زنان پاکدامن تا ۳۰ سال از خانههای خود خارج نشدند.
آیتالله فلاحتی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و حضور نظامی آمریکا در خلیجفارس، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، تمام هزینههای پرسنل نظامی آمریکا از جمله تفریحات و کابارههای سربازان توسط کشورهای عربی حوزه خلیجفارس تأمین میشود و خود آمریکاییها هزینه چندانی نمیپردازند.
وی با بیان اینکه سفیر سابق آمریکا در عربستان اذعان کرده که پادشاهان عربی از ته دل خواهان خروج آمریکاییها از منطقه هستند، اما جرأت اعلام آن را ندارند، تصریح کرد: همانگونه که مردم خوزستان، بندرعباس، سیستان و بلوچستان، کرمان و شیراز زیر موشک و پهپاد زندگی میکنند، ما نیز باید زیرساخت های کشورهای عربی همسو با آمریکا را هدف قرار دهیم و سکوت در برابر حملات دشمن، خلاف عقل، عرف و شرع است.
امام جمعه رشت با هشدار نسبت به سرمایهگذاری گسترده دشمن بر روی مسئله کشفحجاب و ترویج بیبندوباری در جامعه، گفت: گروههای سازمان یافته از جمله سلطنت طلبان، منافقین، بهائیان و ضدانقلاب مأموریت دارند تا با برنامهریزی دقیق در معابر عمومی، بیحجابی را ترویج کنند.
وی با تأکید بر اینکه بیحجابی ضد اسلام، ضد قرآن و ضد ارزشهای مردمی است، سه راهکار اساسی برای مقابله با این پدیده ارائه داد: نخست، اقدام قاطع نظام اسلامی از طریق اجرای قوانین مصوب؛ دوم، تشکیل جلسات شورای تأمین در هر استان برای ارائه راهکارهای بومی؛ و سوم و مهمتر از همه، قیام خودجوش و مردمی در مساجد و پایگاههای مقاومت. وی خاطرنشان کرد: مردم اگر همانند شبهای کودتای ۱۴۴ پای کار بیایند، این فساد نیز ریشهکن خواهد شد.
آیتالله فلاحتی در بخش پایانی خطبهها با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب که خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمودند «انقلابی بمانید و انقلابی عمل کنید»، تأکید کرد: من دیپلمات نیستم که سخنانم را اینسو و آنسو کنم تا بهانهای به دست کسی ندهم؛ بلکه انقلابی هستم و نقدهای انقلابی میکنم.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تأمین مالی حملات آمریکا توسط برخی کشورهای عربی، گفت: پاسخ متقابل به حملات دشمن واجب شرعی و عرفی است.
امام جمعه رشت در پایان از نمازگزاران و مردم ولایتمدار گیلان و بهویژه شهرستان رشت که با حضور پرشور خود در نماز جمعه و راهپیماییها پشتیبان نظام هستند، قدردانی کرد.
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