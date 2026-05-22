به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر رشت، ضمن گرامیداشت ایامالله پیشرو، به تشریح وظایف حکومت اسلامی، تحلیل شرایط منطقه و توصیههای اقتصادی به دولت پرداخت.
امام جمعه رشت در خطبه اول با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، یکی از مهمترین وظایف حاکم و نظام مدیریت اسلامی را جلوگیری از معصیت علنی دانست.
وی تأکید کرد: گناهان آشکار، بستر جامعه را ناسالم کرده، دین خدا را سبک میشمارد و دشمنان را به ترویج بیبندوباری تشویق میکند.
آیتالله فلاحتی افزود: در حکومت اسلامی، توجه به اقتصاد و بندگی خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر باید در دستور کار باشد و برخورد با معصیت آشکار، لازمه سلامت جامعه است.
گرامیداشت مناسبتهای تاریخی و مذهبی
خطیب نماز جمعه رشت در خطبه دوم با یادآوری ایامالله پیشرو، به سالروز کشتار حجاج ایرانی به دست آلسعود در سال ۱۳۶۶، شهادت امام محمد باقر (ع)، حرکت امام حسین (ع) به سوی کربلا، روز عرفه و عید سعید قربان اشاره کرد.
وی همچنین سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را با تجلیل از دلاورمردان آن عرصه، زنده نگه داشت.
تردید آمریکا و صهیونیستها از قدرت نظامی ایران
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات اخیر آمریکا و صهیونیستها در منطقه با همراهی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی که دشمنان جرات آغاز جنگ جدید را ندارند، ترس از انهدام زیرساختهای حیاتی، پالایشگاهها و مراکز انرژی این کشورهای کوچک توسط ایران است.
وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی کشور افزود: دشمنان میدانند که ایران هنوز بخش عظیمی از توان موشکی زیرزمینی و زیردریایی خود را رونمایی نکرده است.
نماینده ولی فقیه در گیلان تصریح کرد: نیروهای مسلح ما طالب جنگ نیستند، اما جنگیدن را به خوبی بلدند و در صورت نیاز، پاسخی ویرانگر و پشیمانکننده به متجاوزان خواهند داد.
تقدیر از حضور مردم و هشدار به فتنهگران داخلی
امام جمعه رشت حضور مستمر و خیابانی مردم را عامل وحشت دشمنان خواند و از بصیرت و ایستادگی مردم گیلان و رشت تشکر کرد.
وی همچنین با هشدار نسبت به تحرکات برخی غربگرایان و عوامل داخلی دشمن، تأکید کرد: ملت ایران در برابر هرگونه آشوبگری و فتنهانگیزی با قاطعیت تمام خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد امنیت کشور خدشهدار شود.
توصیههای اقتصادی به دولت
آیتالله فلاحتی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات قوای سهگانه در برخورد با مفسدان اقتصادی، سه توصیه مهم به دولت و دستگاههای نظارتی داشت و گفت: نظارت دقیق بر انبارها و زنجیرههای توزیع کالا برای جلوگیری از احتکار، استفاده از ظرفیت رسانههای انقلابی برای پیشبرد اهداف نظارتی، حمایت پنهان و مؤثر از اقشار آسیبپذیر جامعه در برابر فشارهای اقتصادی در دستور کار باشد.
وی بار دیگر بر لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در برابر توطئههای نرم دشمن تأکید کرد و افزود: دشمنان با تمام توان به دنبال ناامیدی جامعه هستند، اما حضور آگاهانه مردم نقشههای آنان را خنثی میکند.
