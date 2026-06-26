امام جمعه قزوین: پیروزی میدان نبرد نباید پشت میز مذاکره از دست برود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم عزاداری دهه نخست محرم اظهار کرد: رعایت عفاف و حجاب از دغدغه‌های جدی مؤمنان است و نسبت به افرادی که به صورت سازمان‌یافته در پی ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه هستند هشدار می‌دهیم که اقدامات آنان از سوی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در حال رصد است و در زمان مناسب با آنها برخورد خواهد شد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: بانوانی که از روی غفلت شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند، باید با شیوه‌های صحیح امر به معروف و نهی از منکر مورد ارشاد قرار گیرند تا این غفلت برطرف شود.

آیت‌الله مظفری با اشاره به برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» در روزهای آینده، این رویداد را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر در این مراسم حضور یابند و همه مردم و مسئولان باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن پای کار باشند.

وی افزود: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، مسئولیت سنگینی در میزبانی و پذیرایی از شرکت‌کنندگان دارد و همه باید بدون انتظار برای دستور، هر کمکی از دستشان برمی‌آید انجام دهند.

رسیدگی به پرونده‌های خودرویی تسریع شود

امام جمعه قزوین با تبریک هفته قوه قضائیه، از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی قدردانی کرد و گفت: انتظار مردم استان این است که روند رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های خودرویی با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم هرچه زودتر به حقوق خود برسند.

مجلس باید هرچه سریع‌تر فعالیت علنی خود را از سر بگیرد

وی با اشاره به تعطیلی چندماهه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل شرایط امنیتی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و نیاز کشور، انتظار می‌رود صحن علنی مجلس هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند تا نمایندگان بتوانند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت وظایف خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

آیت‌الله مظفری مهم‌ترین موضوع روز را مذاکرات و تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا دانست و اظهار کرد: دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند ملت ایران احساس شکست داشته باشد، در حالی که واقعیت این است که ایران اسلامی تا این مرحله پیروز میدان بوده است.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و صهیونیستی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف اعلام‌شده خود از جمله براندازی نظام اسلامی، تجزیه ایران و نابودی توان هسته‌ای و موشکی کشور دست نیافته‌اند و حتی برخی مقامات و تحلیلگران غربی نیز به این شکست اعتراف کرده‌اند.

امام جمعه قزوین با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه به شرایط آن بستگی دارد و اگر از موضع قدرت، برای دفاع از حقوق ملت، انتقال منطق جمهوری اسلامی و دفع شر دشمن انجام شود، قابل قبول خواهد بود.

وی افزود: امروز ایران از موضع ضعف وارد مذاکره نشده، بلکه به عنوان طرف پیروز میدان در مذاکرات حضور دارد و باید دستاوردهای خود را در عرصه دیپلماسی تثبیت کند.

آیت‌الله مظفری با اشاره به شروط تعیین‌شده برای مذاکرات، از جمله پایان کامل جنگ، توقف اقدامات نظامی دشمن، حفظ حقوق هسته‌ای ایران، صیانت از حاکمیت کشور در تنگه هرمز، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و لغو کامل تحریم‌ها، تأکید کرد: مسئولان موظف‌اند از این خطوط قرمز کوتاه نیایند.

مطالبه‌گری همراه با اعتماد به مسئولان

وی ضمن تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: مردم باید ضمن مطالبه‌گری، حسن‌ظن خود را نسبت به مسئولان حفظ کنند و از متهم کردن آنان به خیانت یا اقدامات ضدانقلابی پرهیز شود.

امام جمعه قزوین همچنین خطاب به تیم مذاکره‌کننده گفت: مراقب باشید پیروزی به دست آمده در میدان نبرد را پشت میز مذاکره از دست ندهید و اجازه ندهید تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود.

وی افزود: مذاکره‌کنندگان باید عزت و شرافت ملت ایران را حفظ کنند و در برابر زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای توهین‌آمیز طرف مقابل با اقتدار ایستادگی کنند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه تیم مذاکره کننده باید در برابر زیاده خواهی، توهین و لفاظی امریکا بایستد، تصریح کرد: پس از توهین امریکا و ترک میز مذاکره توسط مسئولین مذاکره کننده، مذاکره فنی نباید ادامه پیدا می کرد.

وی با این سوال که چرا برخی مسئولین خرید گندم از امریکا را مهم نمی دانند، تصریح کرد:این رفتارها در شان ملت یران نیست بلکه ملت حاضر است گرسنگی را تحمل کند اما گندم امریکا را نخواهد خورد.