به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اصفهان که در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه اتحاد به معنای پایبندی به اصول است، اظهار کرد: اتحاد را نباید صرفا همراهی بدون مخالفت دانست، بلکه اصل اتحاد زمانی معنا پیدا میکند که بر مبانی و ارزشها استوار باشد.
وی با انتقاد از برخی کوتاهیها در اجرای احکام الهی، افزود: مسئولان باید در برابر انواع فساد، از جمله مفاسد اقتصادی و مشکلات مالی، با جدیت بیشتری عمل کنند و زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم سازند.
امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به واقعه کربلا و نقش آن در تاریخ اسلام، جهاد تبیین را از وظایف مهم امروز جامعه اسلامی دانست و گفت: واقعه عاشورا با روشنگری و تبیین صحیح برای نسلهای بعدی ماندگار شد و امروز نیز باید با همان نگاه، در برابر جنگ روایتها و تلاشهای دشمن ایستادگی کرد.
مهدوی با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره مذاکرات هستهای نیز بیان کرد: در روند بررسی متن تفاهمنامه، دیدگاههای مختلفی در مراجع تصمیمگیری مطرح شده و در نهایت نیز اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی به ادامه مذاکرات رأی دادهاند. وی در عین حال بر لزوم توجه به شروط و ملاحظات لازم در مواجهه با طرف مقابل تأکید کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خرید غلات از کشورهای متخاصم، این اقدام را دارای اشکال شرعی دانست و تصریح کرد: چنین رویکردی میتواند به خودکفایی کشاورزان داخلی آسیب بزند و لازم است مسئولان بهجای اتکا به خارج، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنند.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، تقویت تولید داخلی و برنامهریزی برای کاهش وابستگی غذایی کشور از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی بر ضرورت توجه جدیتر به بخش کشاورزی و تقویت زیرساختهای خودکفایی در این حوزه تأکید کرد.
نظر شما