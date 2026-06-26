به گزارش خبرنگار مهر، حجتالسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبری در مورد تفاهمنامه ایران و آمریکا فصلالخطاب است اظهارکرد: هرگونه تندروی و افراطگری در مواجهه با این توافق محکوم است و این تفاهم نه عالی و نه خیانت است؛ آمریکا شکست خورد و تن به تفاهم داد، اما این به معنای عالی بودن آن نیست.
امام جمعه ارومیه با اشاره بر جایگاه رفیع رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: برخی جریانها با گزینشی خواندن بیانات رهبری، تنها به بخشهایی از آن توجه کرده و از کنار سایر نکات عبور میکنند.
وی تصریح کرد: یک عده از پیام رهبری فقط قسمت علیالاصول را گرفتهاند و پیش میروند و عدهای دیگر فقط صدور اجازه را مد نظر قرار دادهاند؛ در حالی که باید مجموعه بیانات ایشان مبنای قضاوت قرار گیرد.
آمریکا در مذاکرات شکست خورد و تن به تفاهم داد
حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه تحلیلی واقع بینانه از ماهیت تفاهم، آن را نه «عالی» و نه «خیانت» توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که آمریکا در این مذاکرات شکست خورد و تن به تفاهم داد، اما این پیروزی کامل و بینقص نیست که آن را عالی بنامیم،از سوی دیگر، نسبت دادن خیانت به تیم مذاکرهکننده نیز نه تنها انصاف نیست، بلکه مصداق بارز تهمت و بدبینی است.
امام جمعه ارومیه با هشدار نسبت به دامنزدن به فضای بدبینی و اتهام زنی در جامعه، تاکید کرد: این دقیقا همان خواست دشمنان برای تضعیف وحدت ملی است، مراقب باشیم که همدیگر را متهم نکنیم. این خواسته دشمن است که ما نسبت به هم بدبین شویم. دشمن از اختلافافکنی بین نیروهای انقلاب بیشترین بهره را میبرد.
لزوم انسجام حول محوری در کشور
وی در ادامه با اشاره به جریانهای تندرو که شباهت آشکاری به جریان خوارج در صدر اسلام دارند، خاطرنشان کرد: یک عده تندرو شدهاند و همانند خوارج از امام خود جلو زدند، همانگونه که خوارج به امام علی(ع) اعتراض کردند که چرا با معاویه صلح کردی؟ امروز نیز برخی با همان منطق، بدون درک شرایط پیچیده بینالمللی، به سادهانگاری و اتهام زنی روی آوردهاند.
امام جمعه ارومیه با دعوت به انسجام حول محور رهبری، از همه جناحها خواست که به رهبری و مسئولان نظام اعتماد کنند و در عین حال به مسئولان نیز تذکر داد که در اظهارنظرهای خود دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند.
حجت الاسلام قریشی گفت: مسئولان هم مراقب حرفزدنهای خود باشند،چرا که هر سخنی در این شرایط میتواند بهانهای برای سوءاستفاده دشمنان شود. پیام رهبری باید ما را منسجم، نه پراکنده کند.
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