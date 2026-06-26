به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام زین‌العابدین(ع)، نقش آن امام همام را در زنده نگه داشتن پیام عاشورا از طریق روشنگری، تربیت و تبیین معارف اسلامی برجسته دانست.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه حضرت زینب کبری(س)، آن بانوی بزرگ اسلام را الگوی کامل زن مسلمان در عرصه جهاد تبیین، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معرفی کرد و گفت: بانوان مسلمان می‌توانند ضمن حفظ هویت دینی و ارزش‌های اسلامی، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.

وی با گرامیداشت روز تجلیل از آزادگان و مفقودان سرافراز دفاع مقدس، آنان را نماد عزت، استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی کرد.

خطیب جمعه میناب همچنین با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، مقابله با این آسیب اجتماعی را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، انتظامی و قضایی دانست.

ابراهیمی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید آیت‌الله بهشتی و یاران شهیدش، اظهار داشت: تحقق عدالت، مبارزه قاطع با فساد و احقاق حقوق مردم از مهم‌ترین مطالبات جامعه اسلامی است و اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که قانون برای همه یکسان اجرا گردد و هیچ فرد یا جریانی فراتر از قانون نباشد.

وی افزود: مبارزه با فساد باید هم در عرصه پیشگیری و هم در برخورد با شبکه‌های فساد با جدیت دنبال شود و دستگاه قضایی با بهره‌گیری از نیروهای مؤمن، متخصص و پاکدست، مسیر تحقق عدالت اسلامی را با قدرت ادامه دهد.

خطیب جمعه میناب در ادامه با گرامیداشت روز صنعت و معدن، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم صنعتی، معدنی، بندری و دریایی کشور و به‌ویژه استان هرمزگان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تأکید کرد .

آیت‌الله محسن ابراهیمی در بخش پایانی خطبه‌ها، وحدت ملی و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین سرمایه‌های ملت ایران برشمرد و هشدار داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و ایجاد اختلاف در جامعه قرار داده است.

وی تأکید کرد: اختلاف نظرهای طبیعی نباید به نزاع، تخریب و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود و همه جریان‌های دلسوز انقلاب باید حول محور منافع ملی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

خطیب جمعه میناب همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مذاکرات، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از موضع ضعف وارد مذاکره نشده و نخواهد شد و هرگونه اقدام سیاسی باید با حفظ عزت ملی، رعایت خطوط قرمز نظام و توجه به تجربه بدعهدی دشمنان دنبال شود.

وی در پایان، حفظ وحدت، امید اجتماعی و تبعیت از ولایت را مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشور و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.