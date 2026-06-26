امام جمعه جاسک: ایران از موضع اقتدار پای میز مذاکره نشست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و روند مذاکرات، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی وارد مذاکرات شد که در میدان دست برتر را در اختیار داشت و حضور در مذاکرات نه از سر ضعف بلکه برای تثبیت دستاوردهای حاصل از مقاومت و اقتدار ملی صورت گرفت.
مذاکرات برای تثبیت دستاوردهای میدان است
وی با اشاره به پرسش برخی افراد درباره چرایی پذیرش آتشبس و ورود به مذاکرات، افزود: برخی میپرسند اگر جمهوری اسلامی ایران در میدان دست برتر را داشت، چرا جنگ ادامه پیدا نکرد؟ پاسخ روشن است، جمهوری اسلامی ایران برای تثبیت پیروزیهای میدانی در عرصه دیپلماسی وارد مذاکرات شد تا این دستاوردها در عرصه سیاسی نیز به رسمیت شناخته شود.
امام جمعه جاسک، تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران تثبیت اقتدار کشور بر تنگه هرمز است، جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر نشان داد هر زمان اراده کند، مدیریت این آبراه راهبردی را در اختیار دارد و بر اساس مباحث مطرحشده، مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران و عمان باشد و دیگر کشورها از جمله آمریکا نقشی در آن نداشته باشند.
وی افزود: دشمن نیز روایت خود را از این موضوع ارائه میکند، اما جمهوری اسلامی ایران باید روایت واقعی و حقوق مسلم خود را برای افکار عمومی تبیین کند.
ذاکری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز از موضع ضعف وارد مذاکرات نشده، بلکه هدف از این مذاکرات، تثبیت پیروزیها، پایان جنگ و پیگیری حقوق ملت ایران است.
وی ادامه داد: موضوعات موشکی جمهوری اسلامی ایران اساساً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و درباره مسائل هستهای نیز صرفاً بررسیهایی در یک بازه زمانی مشخص پیشبینی شده و جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز هستهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
امام جمعه جاسک، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف مذاکرات پیگیری آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف است که از مسیر گفتوگوهای دیپلماتیک قابل پیگیری خواهد بود.
وی با اشاره به روند تدوین تفاهمنامه، گفت: متن این تفاهمنامه بارها میان شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب رد و بدل و بررسی شد و رهبر معظم انقلاب در موارد مختلف نکات و اصلاحات لازم را به تیم مذاکرهکننده و اعضای شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کردند.
ذاکری افزود: همه دیدگاهها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در متن تفاهمنامه منعکس نشده است، اما مسئولان تلاش کردند تا حد امکان خطوط قرمز و منافع جمهوری اسلامی ایران را در متن لحاظ کنند.
امام جمعه جاسک با اشاره به نحوه موافقت رهبر معظم انقلاب با تفاهمنامه، اظهار کرد: موافقت معظمله مطلق نبود، بلکه با دو شرط انجام شد، نخست اینکه دو سوم اعضای شورای عالی امنیت ملی با آن موافقت کنند که ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورا به آن رأی مثبت دادند و دوم اینکه رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی متعهد شوند تمامی شروط و الزامات جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل اجرا شود.
وی افزود: این اقدام نشاندهنده دقت رهبر معظم انقلاب در صیانت از منافع ملی و حفظ اصول نظام اسلامی است.
ذاکری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: اینکه معظمله فرمودند نسبت به اصل مذاکرات رضایت کامل نداشتند، به این معناست که دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران پایانپذیر نیست و نباید تصور شود با امضای یک تفاهمنامه همه مشکلات حل خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیاعتمادی به آمریکا یکی از اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران است و ملت ایران باید همچنان نسبت به بدعهدیهای دشمن هوشیار باشند.
امام جمعه جاسک، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با سپردن مسئولیت اجرای تفاهمنامه به رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی این پیام را به دشمنان منتقل کردند که ملت ایران و رهبری همچنان مطالبهگر اجرای کامل تعهدات هستند و هیچگونه عقبنشینی از اصول و حقوق ملت صورت نگرفته است.
وی افزود: این رویکرد همچنین هشداری به طرف مقابل است که تصور نکند با امضای تفاهمنامه، جمهوری اسلامی ایران از مواضع اصولی خود فاصله گرفته است.
ذاکری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مذاکره را هدف نمیداند، بلکه آن را ابزاری برای تأمین منافع ملی، احقاق حقوق ملت و اعمال اقتدار جمهوری اسلامی میداند و هر زمان که منافع کشور تأمین نشود، ادامه مذاکرات نیز توجیهی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان بود و دشمن در دستیابی به اهداف راهبردی خود شکست خورد و امروز نیز با تکیه بر همین اقتدار، مسیر دیپلماسی را دنبال میکند.
امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب نسبت به زیادهخواهی آمریکا، گفت: ملت ایران باید همچنان هوشیار باشد و اجازه ندهد دشمن از فضای مذاکرات برای تحمیل خواستههای نامشروع خود استفاده کند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که عزت، استقلال، امنیت و حقوق ملت ایران تأمین شود، جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را ادامه خواهد داد، اما هرگز از اصول، آرمانها و خطوط قرمز خود عقبنشینی نخواهد کرد.
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