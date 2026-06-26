به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با تسلیت ایام محرم اظهار کرد: با توجه به زمان تعیین شده برای تشییع پیکر مطهر قائد امت از مردم و مسئولان انتظار داریم حضوری پرشور در این مراسم در تهران داشته باشند.

وی افزود: امروز تمرکز دشمن بر میدان جنگ شناختی است و تلاش می‌کند میان مردم اختلاف ایجاد کند در حالی که رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و همدلی تأکید دارند، برخی بدون توجه به این رهنمودها در مسیری حرکت می‌کنند که خواست دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: مأموریت اصلی هیأت مذاکره‌کننده در مذاکرات سوییس، پیگیری پنج شرط مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد ادامه داد: نخستین اولویت این مذاکرات موضوع لبنان است و این مساله برای جمهوری اسلامی خط قرمز محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، تعلیق تحریم‌های نفتی، لغو محاصره دریایی و موضوع تنگه هرمز از دیگر محورهای مورد تأکید در این مذاکرات است.

امام جمعه اهواز با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز عنوان کرد: این تنگه یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و از موضع خود در این زمینه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی افزود: در طول ۴۷ سال گذشته نیز موارد متعددی وجود داشته که برخی از روی ناآگاهی، مسئولان و فرماندهان کشور را متهم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد گفت: بر اساس مقررات، شناورها باید از مسیرهای تعیین شده ایران عبور کنند و اجازه داده نمی‌شود کشتی‌ها خارج از این مسیرها حرکت کنند.

وی ادامه داد: در صورت پایبند نبودن طرف‌های مقابل به تعهدات خود، جمهوری اسلامی نیز به شرایط پیشین بازخواهد گشت.

امام جمعه اهواز با اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی از حضور گسترده مردم در صحنه هراس دارد و تلاش می‌کند خیابان‌ها را خلوت نشان دهد، بنابراین باید هوشیار باشیم و در مسیر اهداف دشمن حرکت نکنیم.

وی تأکید کرد: دشمن بداند در صورت هرگونه خطا، توان دفاعی کشور پاسخ قاطع خواهد داد و پایگاه‌های باقی‌مانده آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور دانش‌آموزان در آئین پیاده‌روی اربعین گفت: بهتر است برنامه امتحانات دانش‌آموزان به گونه‌ای تنظیم شود که پس از اربعین برگزار شود تا آنها بتوانند با آرامش در این مراسم معنوی شرکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان همچنین اعتیاد را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: اعتیاد عامل مهمی در فروپاشی خانواده‌ها است و بخش قابل توجهی از طلاق‌ها، همسرآزاری، کودک‌آزاری، سرقت‌ها و حتی قتل‌های عمد به طور مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارد.

امام جمعه اهواز افزود: در نظام اسلامی مدیران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که شاهد کاهش این آسیب اجتماعی باشیم، در حالی که در استان خوزستان همچنان انتقال مواد مخدر به‌راحتی انجام می‌شود و بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌ایم.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند و از ارتباطات و رفت‌وآمدهای آنها آگاهی داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در پایان گفت: آموزش و پرورش، معلمان و همچنین مسئولان دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با اعتیاد مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید در این زمینه برنامه‌ریزی جدی انجام شود.