به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم قاسم پور ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران مهمترین پشتوانه تحقق مطالبات جمهوری اسلامی در مذاکرات است، یادآور شد: حفظ وحدت و انسجام ملی، دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام خواهد گذاشت.
وی با اشاره به ضرورت استمرار مسیر جبهه حق، تاکید کرد: ایستادگی ملت و تداوم اندیشه حسینی، تحقق شروط و مطالبات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مهم و سرنوشتساز را تضمین میکند.
امام جمعه موقت سمنان با دعوت از مردم برای حضور گسترده در تجمعهای «شبهای اقتدار» تاکید داشت: حضور پرشور مردم، نقشهها و توطئههای دشمنان را خنثی میکند.
قاسم پور خواستار حضور پر شور مردم در مراسم ویژه تشییع رهبر شهید انقلاب شد و توضیح داد: آیینهای تشییع پیکر رهبر شهید حرکتی انقلابی و سرنوشتساز برای ملت ایران خواهد بود.
قاسم پور با بیان اینکه جبهه مقاومت، جبههای واحد و منسجم است، تصریح کرد: تقابل جبهه حق و باطل یک جریان مستمر تاریخی است و نباید آن را صرفاً یک رویداد مقطعی تلقی کرد، زیرا چنین نگاهی میتواند به خطای محاسباتی و تحریف واقعیات منجر شود.
وی وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه کشور در برابر تهدیدهای دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان باید در برابر لفاظیها و تهدیدهای قدرتهای استکباری با صراحت از اصول، ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، لزوم کیفیت نان، توکه به فرهنگ مصرف بهینه، برخورد با مفسدان و حمایت از مبارزه با فساد دیگر محوریت دیگر سخنان امام جمعه موقت سمنان بود.
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