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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

امام جمعه سروآباد: عاشورا مکتب آزادگی و عدالت‌خواهی است

امام جمعه سروآباد: عاشورا مکتب آزادگی و عدالت‌خواهی است

سروآباد- امام جمعه سروآباد گفت:قیام امام حسین(ع) تنها یک حادثه تاریخی نیست بلکه مکتبی انسان‌ساز برای شناخت حقیقت، مقابله با ظلم، احیای ارزش‌های الهی و حرکت در مسیر عدالت و خدمت به جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی امام جمعه شهرستان سروآباد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن خیرمقدم به نمازگزاران، با تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا اظهار کرد: واقعه کربلا مدرسه‌ای بزرگ برای همه انسان‌ها در طول تاریخ است و پیام آن محدود به یک زمان و مکان خاص نیست.

وی افزود: شهادت حضرت امام حسین (ع) تنها یک واقعه اندوهناک تاریخی نیست، بلکه چراغ هدایت برای شناخت حق، آزادگی، عزت، ایمان و ایستادگی در برابر ظلم و فساد به شمار می‌رود.

امام جمعه سروآباد با بیان اینکه عاشورا الگویی ماندگار برای جوامع بشری است، تصریح کرد: هر جامعه‌ای که از مکتب امام حسین (ع) درس بگیرد، می‌تواند در مسیر سعادت، عدالت و اصلاح اجتماعی حرکت کند.

فلسفه قیام امام حسین (ع)؛ احیای ارزش‌های دینی و اصلاح جامعه

ماموستا حسینی با اشاره به شرایط دوران حکومت بنی‌امیه خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) زمانی قیام کرد که ارزش‌های دینی و انسانی در جامعه کم‌رنگ شده بود و بی‌عدالتی، ظلم و بی‌توجهی به کرامت انسان‌ها گسترش یافته بود.

وی ادامه داد: هدف اصلی قیام امام حسین (ع) اصلاح جامعه، امر به معروف، مقابله با انحرافات و زنده نگه داشتن ارزش‌های الهی بود و این پیام امروز نیز برای مسلمانان و همه آزادگان جهان قابل استفاده است.

خطیب جمعه سروآباد تأکید کرد: پیروی از سیره امام حسین (ع) تنها در برگزاری مراسم عزاداری خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار اجتماعی، دفاع از عدالت، خدمت به مردم و احساس مسئولیت در برابر جامعه نمود پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه عاشورا همواره الهام‌بخش ملت‌های آزاده بوده است، گفت: پیام کربلا دعوت به حقیقت، مقاومت در برابر ظلم و حفظ کرامت انسانی است.

کد مطلب 6871294

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