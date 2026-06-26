به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی امام جمعه شهرستان سروآباد در خطبههای این هفته نماز جمعه، ضمن خیرمقدم به نمازگزاران، با تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا اظهار کرد: واقعه کربلا مدرسهای بزرگ برای همه انسانها در طول تاریخ است و پیام آن محدود به یک زمان و مکان خاص نیست.
وی افزود: شهادت حضرت امام حسین (ع) تنها یک واقعه اندوهناک تاریخی نیست، بلکه چراغ هدایت برای شناخت حق، آزادگی، عزت، ایمان و ایستادگی در برابر ظلم و فساد به شمار میرود.
امام جمعه سروآباد با بیان اینکه عاشورا الگویی ماندگار برای جوامع بشری است، تصریح کرد: هر جامعهای که از مکتب امام حسین (ع) درس بگیرد، میتواند در مسیر سعادت، عدالت و اصلاح اجتماعی حرکت کند.
فلسفه قیام امام حسین (ع)؛ احیای ارزشهای دینی و اصلاح جامعه
ماموستا حسینی با اشاره به شرایط دوران حکومت بنیامیه خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) زمانی قیام کرد که ارزشهای دینی و انسانی در جامعه کمرنگ شده بود و بیعدالتی، ظلم و بیتوجهی به کرامت انسانها گسترش یافته بود.
وی ادامه داد: هدف اصلی قیام امام حسین (ع) اصلاح جامعه، امر به معروف، مقابله با انحرافات و زنده نگه داشتن ارزشهای الهی بود و این پیام امروز نیز برای مسلمانان و همه آزادگان جهان قابل استفاده است.
خطیب جمعه سروآباد تأکید کرد: پیروی از سیره امام حسین (ع) تنها در برگزاری مراسم عزاداری خلاصه نمیشود، بلکه باید در رفتار اجتماعی، دفاع از عدالت، خدمت به مردم و احساس مسئولیت در برابر جامعه نمود پیدا کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه عاشورا همواره الهامبخش ملتهای آزاده بوده است، گفت: پیام کربلا دعوت به حقیقت، مقاومت در برابر ظلم و حفظ کرامت انسانی است.
نظر شما