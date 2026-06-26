امام جمعه گرمسار: انتقام نهایی، خروج ذلیلانه آمریکا از منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به ایام ماه محرم بیان کرد: حضور مردم در مراسم گرامی داشت دهه اول ماه محرم، حضوری تاریخی و قابل تقدیر است.

وی ضمن قدردانی از هیئت های مذهبی در خصوص رعایت حجاب و عفاف، اقامه نماز، برنامه های تبیینی و ... افزود: از برخی هیئت ها نیز بیشتر توقع است که در حوزه به خصوص اقامه نماز، دقت نظر بیشتری داشته باشند چرا که امام حسین(ع) فدای ارزش های دینی شد و حتی برای نماز ظهر عاشورا جنگ را هم تعطیل کرد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه این شهرستان میزبان مسیر حرم تا حرم است و هفته آتی این شهرستان قطعاً میزبان خیل زائران رضوی است که می خواهند در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند، افزود: برنامه ریزی برای پذیرایی و تکریم این زائران می بایست صورت گیرد.

آرامی با بیان اینکه از زائران رضوی که می خواهند برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد حضور داشته باشند، چنان پذیرایی کرد که در شان مردم ولایتمدار گرمسار باشد، گفت: باید همه ظرفیت های مردمی را پای کار آورد.

آرامی در دیگر بخش صحبت های خود اعلام کرد: پیروزی ملت بزرگ و با شرف ایران در تمامی میدان ها قطعی و حتمی است و کسی در آن شکی ندارد ما آمریکا را طوری که گمان نمی کرد، بی حیثیت و بی آبرو کردیم و در دنیا مفتضح شد.

وی با بیان اینکه ایران کاری کرد که آمریکا با آن همه هیبتش در دنیا رسوا شد، بیان کرد: آمریکا و اسرائیل با تمام کمک هایی که از دنیا گرفت نتوانست غلطی را در کشومان انجام دهد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه پوزه آمریکا و هم پیمانانش به خاک کشیده شد، گفت: در جنگ نظامی و در حوزه میدان خیابان و دیپلماسی، شکست سختی را به آمریکا وارد کردیم، ابراز کرد: در همین مذاکراتی که ما قبول نداشتیم و رهبر معظم انقلاب هم اشکالاتی به آن وارد کرده اند هم آمریکا شکست مفتضحانه خورده است هر چند که رهبری به این میزان راضی نبودند و بیش از این مردم ما فکر می کردند

آرامی با بیان اینکه با نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، گفت: انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدا از دنا و میناب تا هواپیمای مسافربری سال ۶۷ و دفاع مقدس و ... باید گرفته شود و ما به دنبال فرصت برای این انتقام نهایی هستیم که یکی از آنها نابودی کامل اسرائیل و محو این غذه سرطانی از روی زمین و خروج آمریکا از کل منطقه است.