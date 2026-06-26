فرار ۱۴۰ هزار صهیونیست از سرزمین های اشغالی طی ۳ سال 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، آمار رسمی ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی از افزایش بیسابقه پدیده مهاجرت معکوس و فرار از سرزمینهای اشغالی از سال ۲۰۲۲، در سایه پیامدهای جنگ در نوار غزه، بحران سیاسی داخلی، و کاهش اعتماد به آینده اسرائیل، خبر می دهد که این افراد شامل اقشاری میشود که مانند پزشکان، مهندسان و کارکنان بخش فناوری، ستون فقرات اقتصاد رژیم صهیونیستی محسوب میشوند.
بر اساس سندی که توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۶ منتشر شد، میانگین تعداد مهاجران از سرزمینهای اشغالی بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۲۱ حدود ۴۰.۵ هزار نفر در سال بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۵۹.۴ هزار نفر افزایش یافت، این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۸۲.۸ هزار نفر رسید و در سال ۲۰۲۴ در حدود ۶۹.۵ هزار نفر ثبت شد.
در مقابل، تعداد افراد بازگشته به سرزمینهای اشغالی کاهش مستمری را ثبت کرد. این رقم از ۲۹.۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۲۴.۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ و ۱۸.۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت که پایینترین سطح طی سالهای اخیر است.
گزارشهای کنست نشان میدهد که آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به تسریع روند فرار از سرزمین های اشغالی کمک کرده است، اما ادامه تعداد بالای مهاجران در سال ۲۰۲۴ تأیید میکند که این پدیده فراتر از یک واکنش موقتی به جنگ بوده و به یک روند مستمر تبدیل شده است که نشاندهنده بحرانی عمیقتر در جامعه صهیونیستی است.
بر اساس این گزارش، خطر این پدیده تنها در تعداد نیست، بلکه در ماهیت مهاجران است، زیرا دادههای کنست نشان میدهد که مهاجران عمدتاً دارای مدارک تحصیلی بالا هستند. نسبت دارندگان مدرک کارشناسی در میان مهاجران ۱.۵ برابر بیشتر از جمعیت عمومی است، در حالی که نسبت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد دو برابر نسبت آنها در جامعه است، و برای دارندگان مدرک دکترا به ۴.۶ برابر افزایش مییابد.
همچنین دادهها نشان داد که حدود ۶ درصد از فارغالتحصیلان مؤسسات آموزش عالی رژیم صهیونیستی بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ به مدت سه سال یا بیشتر تا سال ۲۰۲۳ در خارج از اسرائیل اقامت داشتهاند، در حالی که این نسبت در میان دارندگان مدرک دکترا به ۱۱.۹ درصد افزایش مییابد.
مطالعهای که در این زمینه توسط محققان دانشگاه تلآویو انجام شد و توسط روزنامه مارکر منتشر شد، نشان داد که حدود ۱۰۰ هزار صهیونیست طی دو سال اخیر، سرزمین های اشغالی را ترک کردهاند، که افزایشی بیش از ۶۰ درصد در مقایسه با میانگین سالانه ثبت شده بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ است.
بر اساس این مطالعه، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۹۴۹ پزشک و ۳۳۵۰ مهندس و بیش از ۲۱ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی، از جمله حدود ۷۴۰۰ نفر از دارندگان مدارک علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، و همچنین صدها نفر از دارندگان مدرک دکترا مهاجرت کردهاند.
این مطالعه نشان میدهد که بیش از ۷۵ درصد از مهاجران زیر ۴۰ سال سن دارند که به این معنی است که مهاجرت در گروههای مولدتر و واجد شرایطتر متمرکز است. دادههای این سازمان نشان داد که تنها ۶۲ درصد از کارکنان شرکتهای فناوری خصوصی رژیم صهیونیستی در داخل سرزمینهای اشغالی کار میکنند، و بقیه عمدتاً در آمریکا کار میکنند.
در همین راستا، نظرسنجیای که توسط مؤسسه دموکراسی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۵ انجام شد، نشان داد که حدود یک چهارم یهودیان در سرزمینهای اشغالی به ترک موقت یا دائم آن فکر میکنند. این نسبت در میان یهودیان سکولار به ۳۹ درصدو در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله به ۳۶ درصد افزایش مییابد.
ناظران معتقدند که این شاخصها نشاندهنده تحولات فزاینده در جامعه اسرائیل است، زیرا فرار از سرزمین های اشغالی دیگر تنها به ابعاد جمعیتی محدود نمیشود، بلکه بخشهای حیاتی مرتبط با اقتصاد، فناوری و تحقیقات علمی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، که این امر نگرانیهای فزایندهای را در محافل صهیونیستی از پیامدهای بلندمدت آن ایجاد میکند.
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