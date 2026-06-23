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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

صهیونیست‌ها به فکر ترک اراضی اشغالی هستند

صهیونیست‌ها به فکر ترک اراضی اشغالی هستند

گزارش یک مرکز صهیونیستی به افزایش نرخ مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی به دلیل بحران های اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، گزارش منتشر شده از سوی مرکز صهیونیستی تاوب به شاخص‌های نگران‌کننده‌ای در مورد افزایش نرخ مهاجرت از اراضی اشغالی و کاهش بازگشت به این منطقه در سایه تبعات جنگ های مداوم و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی اشاره دارد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش روزافزون نرخ مهاجرت در میان صهیونیست های متولد شده در داخل اراضی اشغالی بوده است. نرخ مهاجرت در سه سال گذشته از تمام سطوح ثبت شده در دهه قبل فراتر رفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مهاجرت به اراضی اشغالی از سال ۲۰۱۴ ثبت شده است. این موضوع نشان دهنده کاهش جذابیت اراضی اشغالی برای مهاجران همزمان با افزایش مهاجرت معکوس است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی برای دومین سال متوالی وارد مرحله‌ای از افزایش مهاجرت معکوس شده به طوری که تعداد مهاجران از تعداد کسانی که وارد اراضی اشغالی می شوند پیشی گرفته است.

در این گزارش علت وقوع پدیده مهاجرت معکوس به جنگ های جاری و پیامدهای اقتصادی آن در کنار کاهش فرصت های شغلی، افزایش فقر و تنهایی، افزایش شکاف های اجتماعی مرتبط شده است.

کد مطلب 6868742

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