به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، در میان گزارشهای متعدد درباره تشدید پدیده مهاجرت معکوس در میان صهیونیستها به ویژه بعد از حوادث طوفان الاقصی و جنگهایی که در پی آن اتفاق افتاد، یک نظرسنجی انجام شده توسط شبکه کان رژیم صهیونیستی نشان داد که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات اکتبر، مسئله مهاجرت صهیونیستها به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است و نگرانی فزایندهای را در مورد آمار بالای کسانی که تصمیم به اقامت در خارج دارند، آشکار میکند.
طبق نتایج این نظرسنجی، حدود یک سوم از شرکت کنندگان گفتند، کسی را میشناسند که طی دو سال گذشته فلسطین اشغالی را ترک کرده و ۱۸ درصد یا حدود یک پنجم از شرکت کنندگان هم گفتند که خودشان به مهاجرت فکر میکنند.
اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی پیش از این دادههای جمعیتی را برای ابتدای سال ۲۰۲۶ منتشر کرده بود که نشان میداد جمعیت صهیونیستها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تقریباً ۱۰,۱۷۸,۰۰۰ نفر بوده است.
این نظرسنجی همچنین به رابطه بین نتایج انتخابات آینده و تصمیم به ماندن صهیونیستها در اراضی اشغالی پرداخته و ۱۲ درصد از شرکت کنندگان گفتند که نتایج انتخابات برنامهریزی شده برای اکتبر ممکن است بر تصمیم آنها در مورد ادامه زندگی در اینجا تاثیر بگذارد.
در مقابل، حدود دو سوم از شرکتکنندگان گفتند که نتایج انتخابات بر تصمیم آنها تأثیری نخواهد گذاشت، در حالی که حدود یک پنجم از شرکتکنندگان گفتند که نمیدانند آیا نتایج انتخابات بر تصمیم آنها تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.
در یک سوال دیگر، از شرکت کنندگان خواسته شد تا میزان نگرانی خود را درباره آمار مهاجرت بیان کنند. نتایج نشان داد که اختلاف نظر نسبتاً نزدیکی در نظرات وجود دارد، به طوری که ۴۶ درصد اعلام کردند که نگران تعداد مهاجران نیستند، اما ۴۱ درصد تأیید کردند که نگران این پدیده هستند.
در این میان تفاوت آشکاری میان حامیان ائتلاف افراطی حاکم و مخالفان آن وجود داشت و ۷۰ درصد از حامیان کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر گفتند که نگران آمار مهاجرت نیستند و ۲۲ آنها در این زمینه ابراز نگرانی کردند.
اما در مورد مخالفان، تصویر تقریباً برعکس بود، به طوری که تقریباً ۶۰ درصد تأیید کردند که نگران تعداد مهاجران هستند، در حالی که حدود یک چهارم از شرکتکنندگان گفتند که نگران نیستند.
نتایج این نظرسنجی در پس زمینه اطلاعاتی منتشر میشود که بیانگر افزایش قابل توجه آمار صهیونیستهایی است که فلسطین اشغالی را ترک کردهاند؛ چیزی که به عنوان پدیده مهاجرت معکوس شناخته میشود.
طبق تحقیقاتی که هفته گذشته توسط دانشگاه تل آویو و بر اساس دادههای دفتر مرکزی آمار منتشر شد، بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، تقریباً ۲۶۸,۵۰۹ صهیونیست برای مدتی طولانی اراضی اشغالی را ترک کردهاند که رکوردی بیسابقه در سالهای اخیر است.
این تحقیق همچنین نشان داد که حدود ۹۰ هزار صهیونیست سال گذشته دست کم برای سه ماه فلسطین اشغالی را ترک کردند که این هم آماری بیسابقه و فراتر از میانگین ثبت شده در دهه گذشته است.
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