گسترش بحران اعتماد جامعه صهیونیستی به کابینه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت قطری عربی ۲۱ ، در حالی که بعد از جنگ‌های متعدد رژیم صهیونیستی در منطقه، از غزه گرفته تا ایران، بحران اعتماد میان شهرک نشینان با کابینه و نهادهای عمومی این رژیم اعم از نظامی و غیرنظامی به شکل قابل توجهی برجسته شده، نتایج یک نظرسنجی جدید اجتماعی که توسط دفتر مرکزی آمار این رژیم برای سال ۲۰۲۵ انجام شد، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را نشان می‌دهد.

طبق این نظرسنجی، اعتماد شهرک نشینان صهیونیست به کابینه و کنست این رژیم با ۳۶ و ۳۳ درصد در پایین‌ترین سطح بوده است.

بر اساس گزارش روزنامه عبری معاریو، حدود نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که به پلیس اعتماد دارند، اما ۴۰ درصد آنها نسبت به نهاد پلیس بی‌اعتماد بودند.

در مورد سیستم قضایی هم نتایج نشان داد که تنها ۴۸ شرکت کنندگان در نظرسنجی به این نهاد اعتماد دارند.

اما در حوزه سیاسی، این نظرسنجی نشان داد که تنها ۳۶ درصد شرکت کنندگان به کابینه اعتماد دارند و ۳۹ درصد گفتند اساساً هیچ اعتمادی به آن ندارند.

در این میان کنست کمترین سطح اعتماد را دریافت کرد؛ به طوری که تنها ۳۳ درصد شرکت کنندگان به آن اعتماد داشتند و ۶۰ درصد گفتند که مطلقاً به کنست اعتماد ندارند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نابرابری در سطح اعتماد بر اساس وابستگی مذهبی و هویتی را برجسته کرد؛ جایی که دیدگاه‌های یهودیان و اعراب و همچنین گروه‌های حریدی و سکولار متفاوت بود که نشان دهنده اختلاف مداوم ارزیابی صهیونیست‌ها از نهادهای عمومی این رژیم است.