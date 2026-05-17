به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه هاآرتص، چاپ سرزمین های اشغالی اذعان کرد آسیب‌های ناشی از «دکترین امنیتی جدید» رژیم اسرائیل در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه، جامعه صهیونیستی را دچار انزوا، ناامیدی و موج گسترده مهاجرت (معکوس) کرده است.

این روزنامه صهیونیستی از وجود یک بحران جدی در تامین نیروی انسانی ارتش این رژیم پرده برداشت و تاکید کرد که حجم بالای ماموریت‌های نظامی، بار سنگینی را بر دوش نظامیان رژیم گذاشته است.

هاآرتص اضافه کرد که فرسایش ناشی از درگیری‌های روزانه در جبهه‌های جنگ، منجر به افزایش مداوم کشته‌ها و زخمی‌های ارتش رژیم شده است.

در تازه ترین این رویداد نیز ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب کشته شدن یک افسر رژیم با درجه سروانی از تیپ گولانی در جنوب لبنان و در نتیجه حملات حزب الله را تأیید کرد.

رسانه های صهیونیست اعلام کرد که این افسر در نتیجه انفجار پهپاد انتحاری حزب الله کشته شده است.

با اعلام رسمی کشته شدن این افسر اسرائیلی، شمار نظامیان کشته شده ارتش رژیم صهیونیستی‌در لبنان از ابتدای جنگ ۲ مارس (۱۱ اسفند)تاکنون به ۲۰ نفر رسید.