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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

رهاسازی عامل بیولوژیک در ۵۵۰ هکتار ازمزارع نخود آذربایجان‌غربی آغاز شد

رهاسازی عامل بیولوژیک در ۵۵۰ هکتار ازمزارع نخود آذربایجان‌غربی آغاز شد

ارومیه - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات رهاسازی عامل بیولوژیک «زنبور براکون» برای کنترل آفت پیله‌خوار نخود در ۵۵۰ هکتار از مزارع استان خبر داد.

پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عملیات که در راستای توسعه کشاورزی پایدار اجرا می‌شود، ۴۵۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان ارومیه و ۱۰۰ هکتار از مزارع شهرستان باروق را تحت پوشش قرار می‌دهد و در قالب قراردادهای منعقد شده با انسکتاریوم‌های بخش خصوصی شهرستان ‌های ارومیه و میاندوآب عملیاتی شده است.

وی درباره جزئیات فنی این طرح اظهار کرد: مبارزه بیولوژیک با آفت پیله‌ خوار نخود طی دو مرحله رهاسازی انجام می‌گیرد که در هر مرحله، یک‌ هزار عدد زنبور براکون برای پارازیته کردن لاروهای آفت و کنترل جمعیت آن در مزارع رهاسازی می‌شود.

امجدی هدف از اجرای این طرح را ترویج و گسترش روش‌های مبارزه بیولوژیک و جایگزینی آن با مبارزه شیمیایی دانست و افزود: کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ دشمنان طبیعی آفات در طبیعت، ممانعت از بروز پدیده مقاومت آفات به سموم شیمیایی و در نهایت حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و محیط زیست، از جمله اهداف کلان این برنامه در راستای تأمین امنیت غذایی پایدار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: به منظور اطمینان از کیفیت عوامل تولید شده در انسکتاریوم‌ها و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی عوامل بیولوژیک در سطح مزارع، بازدیدهای مستمر و نظارت‌های تخصصی کارشناسان حفظ نباتات تا پایان دوره اجرایی طرح ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6871304

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