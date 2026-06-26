پرویز امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عملیات که در راستای توسعه کشاورزی پایدار اجرا می‌شود، ۴۵۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان ارومیه و ۱۰۰ هکتار از مزارع شهرستان باروق را تحت پوشش قرار می‌دهد و در قالب قراردادهای منعقد شده با انسکتاریوم‌های بخش خصوصی شهرستان ‌های ارومیه و میاندوآب عملیاتی شده است.

وی درباره جزئیات فنی این طرح اظهار کرد: مبارزه بیولوژیک با آفت پیله‌ خوار نخود طی دو مرحله رهاسازی انجام می‌گیرد که در هر مرحله، یک‌ هزار عدد زنبور براکون برای پارازیته کردن لاروهای آفت و کنترل جمعیت آن در مزارع رهاسازی می‌شود.

امجدی هدف از اجرای این طرح را ترویج و گسترش روش‌های مبارزه بیولوژیک و جایگزینی آن با مبارزه شیمیایی دانست و افزود: کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ دشمنان طبیعی آفات در طبیعت، ممانعت از بروز پدیده مقاومت آفات به سموم شیمیایی و در نهایت حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و محیط زیست، از جمله اهداف کلان این برنامه در راستای تأمین امنیت غذایی پایدار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: به منظور اطمینان از کیفیت عوامل تولید شده در انسکتاریوم‌ها و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی عوامل بیولوژیک در سطح مزارع، بازدیدهای مستمر و نظارت‌های تخصصی کارشناسان حفظ نباتات تا پایان دوره اجرایی طرح ادامه خواهد داشت.