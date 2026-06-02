به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله نباتی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به بازدید کارشناسان حفظ نباتات و انسکتاریوم لرستان از مزارع نخود شهرستان بروجرد، اظهار کرد: در این بازدید، مرحله رشد فیزیولوژیک گیاه نخود و وضعیت آفت پیله خوار نخود بررسی شد و زمان مناسب برای رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع تشخیص داده شد.
وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و با حمایت مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، برای نخستینبار طرح کنترل بیولوژیک آفت پیله خوار نخود از طریق رهاسازی زنبورهای براکون در سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان بهصورت آزمایشی اجرا میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه زنبورهای براکون از دشمنان طبیعی آفت پیله خوار نخود هستند، تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به سموم شیمیایی، زمینه آشنایی بهرهبرداران با روشهای نوین و سازگار با محیطزیست در مدیریت آفات را فراهم میکند.
نباتی همچنین از برگزاری کلاس آموزشی ویژه نخود کاران متقاضی خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی، کشاورزان با نحوه رهاسازی و حمایت از عوامل بیولوژیک آشنا شدند و عوامل موردنیاز طرح نیز در روزهای آینده بین بهرهبرداران توزیع خواهد شد.
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