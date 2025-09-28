عملیات کنترل بیولوژیک آفات در اراضی زراعی و باغی لرستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: عملیات گسترده کنترل بیولوژیک آفات در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع نخود، ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی و پنج هکتار از باغات انار استان لرستان با موفقیت به پایان رسید.

وی گفت: این طرح در راستای تأمین امنیت غذایی، سلامت محصولات کشاورزی و اجرای برنامه ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۴، با محوریت مدیریت حفظ نباتات لرستان به اجرا درآمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در این عملیات، مبارزه با آفات کرم پیله خوار در مزارع نخود، هلیوتیس در مزارع گوجه‌فرنگی و کرم گلوگاه در باغات انار انجام شد.

صیادی، بیان کرد: اجرای طرح با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، واحدهای پرورش حشرات مفید (انسکتاریوم‌ها)، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و بهره‌برداران کشاورزی انجام شد و در این راستا بیش از ۱۷ میلیارد ریال یارانه از محل طرح یارانه سموم به کشاورزان و باغداران پرداخت شد.

وی همچنین به بخش‌های مختلف این پروژه اشاره کرد و گفت: رهاسازی عوامل بیولوژیک مطابق دستورالعمل‌های سازمان حفظ نباتات، کیفیت‌سنجی عوامل بیولوژیک در زمان تولید، نظارت بر عملیات و ارزیابی اثربخشی آن از جمله مراحل اصلی اجرای طرح بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به استقبال کشاورزان از این طرح، تأکید کرد: نتایج مثبت عملیات کنترل بیولوژیک آفات نویدبخش آینده‌ای روشن برای تولید محصولات سالم و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان است.

صیادی ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامه و تکیه بر نیروهای متخصص و انسکتاریوم‌های بومی، کنترل بیولوژیک به فرهنگی دائمی در کشاورزی لرستان تبدیل شود.