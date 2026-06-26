به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: امروز کشور در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و اگرچه در میدان نبرد، آتش سلاحها خاموش شده، اما جنگ در عرصههای سیاسی، رسانهای و اقتصادی همچنان ادامه دارد.
امام جمعه شیروان گفت: رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن تأکید کردهاند و همه مسئولان و مردم باید در این مسیر حرکت کنند.
وی افزود: هر اقدامی که موجب بدبینی، ناامیدی و سرخوردگی مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب میشود و مسئولان باید در موضعگیریها و رفتارهای خود مراقبت بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور تنها ناشی از تحریمها نیست، بلکه بخشی از آن به سوءمدیریت و بیتدبیری برخی مسئولان بازمیگردد.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور دارای ظرفیتهای فراوانی است و اگر منابع و امکانات بهدرستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
امام جمعه شیروان با اشاره به موضوع مذاکرات نیز گفت: مردم و مسئولان باید نسبت به رفتار دشمن هوشیار باشند و از هرگونه ارسال پیام ضعف به طرف مقابل پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: مطالبه اجرای شروط رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکرهکننده و پیگیری حقوق ملت ایران، از مهمترین وظایف امروز جامعه است.
حجتالاسلام غلامی با قدردانی از نیروهای مسلح، بهویژه رزمندگان هوافضای سپاه، افزود: اقتدار موشکی و توان دفاعی کشور، امنیت و عزت ایران اسلامی را تضمین کرده و زمینهساز حفظ منافع ملی شده است.
امام جمعه شیروان در پایان با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، بر آمادگی مردم و مسئولان برای میزبانی از زائران و عزاداران تأکید کرد.
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