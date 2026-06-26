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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

یک فوتی و پنج مصدوم در پی واژگونی سمند در محور ساغند–رباط پشت بادام

یک فوتی و پنج مصدوم در پی واژگونی سمند در محور ساغند–رباط پشت بادام

یزد - رئیس اورژانس استان یزد از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ساغند به رباط پشت بادام خبر داد و گفت: در این حادثه، یک نفر در محل جان باخت و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: جمعه پنجم تیر ۱۴۰۵ بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ساغند به رباط پشت باداممتأسفانه یک نفر پیش از رسیدن آمبولانس در محل حادثه جان باخت و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و چهار مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: یک مصدوم دیگر نیز به دلیل شدت جراحات وارده، با بالگرد اورژانس هوایی استان و پس از انجام اقدامات درمانی لازم در مسیر، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون انتقال یافت.

کد مطلب 6871431

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