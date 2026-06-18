تصادف مرگبار در محور تنگ چنار یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف شاخبهشاخ یک دستگاه بنز تک با سواری جک در محور نرسیده به سهراهی کنجکوه قبل از سد رودبند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات تنگ چنار شهرستان مهریز به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: در این سانحه ۶ نفر حادثهدیده داشتیم که متأسفانه یک نفر در محل جان خود را از دست داد و پنج نفر نیز مصدوم شدند. نجاتگران هلالاحمر با استفاده از ست هیدرولیک عملیات رهاسازی فرد فوتشده را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز افزود: رانندگان با رعایت اصول ایمنی میتوانند از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند. در صورت وقوع هرگونه حادثه، شهروندان میتوانند با شماره ندای امداد و نجات ۱۱۲ تماس بگیرند تا در سریعترین زمان ممکن خدمات امدادی ارائه شود.
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