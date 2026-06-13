به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار، اظهار کرد: بامداد شنبه حادثه‌ای مبنی بر تصادف یک دستگاه سواری پژو با یک موتورسیکلت در بلوار دهه فجر رخ داد.

وی افزود: کارشناسان پلیس راهور، علت این حادثه را عدم توانایی راننده پژو در کنترل خودرو ناشی از سرعت غیرمجاز و همچنین عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتورسیکلت اعلام کرده‌اند.

دستوار گفت: در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله در محل جان خود را از دست داد و یک جوان ۱۹ ساله به همراه یک کودک ۵ ساله مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه فرد جوان نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.