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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

سرعت غیرمجاز و عدم رعایت حق‌تقدم علت تصادف مرگبار در یزد

سرعت غیرمجاز و عدم رعایت حق‌تقدم علت تصادف مرگبار در یزد

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: سرعت غیرمجاز راننده خودرو و بی‌توجهی راکب موتورسیکلت به حق تقدم، منجر به فوت دو نفر و مصدومیت یک کودک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار، اظهار کرد: بامداد شنبه حادثه‌ای مبنی بر تصادف یک دستگاه سواری پژو با یک موتورسیکلت در بلوار دهه فجر رخ داد.

وی افزود: کارشناسان پلیس راهور، علت این حادثه را عدم توانایی راننده پژو در کنترل خودرو ناشی از سرعت غیرمجاز و همچنین عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتورسیکلت اعلام کرده‌اند.

دستوار گفت: در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله در محل جان خود را از دست داد و یک جوان ۱۹ ساله به همراه یک کودک ۵ ساله مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه فرد جوان نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

کد مطلب 6858486

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