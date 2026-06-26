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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

حجت‌الاسلام قمی:

اظهارات کسی که اقتصاد از مدیریتش زخم خورده، از ترامپ تاسف‌بارتر است

اظهارات کسی که اقتصاد از مدیریتش زخم خورده، از ترامپ تاسف‌بارتر است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی گفت: اظهارات کسی که هنوز اقتصاد کشور و معیشت مردم از مدیریت خسارت‌بارش زخم خورده، از صحبت‌های ترامپ تاسف‌بارتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به سخنان عبدالناصر همتی در خصوص واردات گندم از آمریکا با انتشار پیامی در شبکه ویراستی نوشت: هرچند به درستی گفته که از آمریکا، محصولی جز دهه‌ها بی‌اعتمادی دریافت نکردیم، اما آن سگ زرد و معاونین منحوسش، دوباره در ماجرای گندم، دهان نجس‌شان را به قصد تحقیر ایران باز کردند.

وی افزود: تاسف‌بارتر، اظهارات بی‌مایه و ناپخته کسی است که هنوز اقتصاد کشور و معیشت مردم از مدیریت خسارت‌بارش زخم خورده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: خون قائد امت و هزاران شهید دیگر هم حریف بلاهت نمی‌شود.

کد مطلب 6871471
روح اله صابرزاده

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