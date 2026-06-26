به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به سخنان عبدالناصر همتی در خصوص واردات گندم از آمریکا با انتشار پیامی در شبکه ویراستی نوشت: هرچند به درستی گفته که از آمریکا، محصولی جز دهه‌ها بی‌اعتمادی دریافت نکردیم، اما آن سگ زرد و معاونین منحوسش، دوباره در ماجرای گندم، دهان نجس‌شان را به قصد تحقیر ایران باز کردند.

وی افزود: تاسف‌بارتر، اظهارات بی‌مایه و ناپخته کسی است که هنوز اقتصاد کشور و معیشت مردم از مدیریت خسارت‌بارش زخم خورده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: خون قائد امت و هزاران شهید دیگر هم حریف بلاهت نمی‌شود.