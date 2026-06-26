آتشپاد دوم حجتاله کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حریق در یک منزل مسکونی در خیابان شریعتی شمالی اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۲۱:۱۱ به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی خمینیشهر گزارش شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای شماره ۱ و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور بهموقع آتشنشانان در محل، عملیات اطفای حریق، تخلیه دود و جستوجو برای نجات ساکنان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی خمینیشهر تصریح کرد: تیمهای عملیاتی با سرعتعمل بالا موفق شدند سه جوان ۱۸، ۱۹ و ۲۳ ساله را که در میان دود و شعلههای آتش محبوس شده بودند، از کانون حریق خارج کرده و به محل امن منتقل کنند.
کارگران با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در منازل، خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.
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