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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

نجات ۳ جوان از میان شعله‌های آتش در خمینی‌شهر

نجات ۳ جوان از میان شعله‌های آتش در خمینی‌شهر

اصفهان -مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی خمینی‌شهر از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در خیابان شریعتی شمالی و نجات جان سه جوان محبوس در میان دود و شعله‌های آتش توسط تیم‌های عملیاتی خبر داد.

آتش‌پاد دوم حجت‌اله کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حریق در یک منزل مسکونی در خیابان شریعتی شمالی اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۲۱:۱۱ به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی خمینی‌شهر گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به‌موقع آتش‌نشانان در محل، عملیات اطفای حریق، تخلیه دود و جست‌وجو برای نجات ساکنان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی خمینی‌شهر تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی با سرعت‌عمل بالا موفق شدند سه جوان ۱۸، ۱۹ و ۲۳ ساله را که در میان دود و شعله‌های آتش محبوس شده بودند، از کانون حریق خارج کرده و به محل امن منتقل کنند.

کارگران با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در منازل، خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 6871484

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