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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

بررسی وضعیت خدمات درمانی و مطالبات مردم قروه به صورت میدانی

بررسی وضعیت خدمات درمانی و مطالبات مردم قروه به صورت میدانی

قروه_ بازرس کل کردستان گفت: درپی مطالبات مردمی درباره وضعیت خدمات درمانی، بازدید سرزده‌ای از بیمارستان قروه انجام شد تا مشکلات، کمبودها و روند ارائه خدمات این مرکز درمانی از نزدیک بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه جمعه در جریان سفر به شهرستان قروه با حضور سرزده در بیمارستان این شهرستان، وضعیت ارائه خدمات درمانی و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم را مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار کرد: هدف از این بازدید، بررسی میدانی شرایط بیمارستان، شنیدن دغدغه‌های بیماران، همراهان، پزشکان، پرستاران و کارکنان و شناسایی مشکلات موجود در مسیر ارائه خدمات درمانی است.

بازرس کل استان کردستان افزود: در این بازدید بخش‌های مختلف بیمارستان از جمله اورژانس، بخش‌های بستری و واحدهای خدماتی مورد بررسی قرار گرفت و گفت‌وگوهای مستقیم با بیماران و کادر درمان انجام شد.

حیدری ادامه داد: بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، تجهیزات، شرایط نگهداری و خدمات پشتیبانی بیمارستان از جمله موتورخانه و آشپزخانه نیز در دستور کار این بازدید قرار داشت.

بررسی وضعیت خدمات درمانی و مطالبات مردم قروه به صورت میدانی

وی با اشاره به بررسی آمادگی بیمارستان قروه در اجرای کد ۹۹، بیان کرد: نحوه حضور و عملکرد تیم‌های مرتبط با این فرآیند نیز ارزیابی شد تا نقاط قوت و ضعف موجود شناسایی شود.

بازرس کل استان کردستان همچنین از پروژه بیمارستان جدید قروه بازدید کرد و گفت: روند پیشرفت فیزیکی این پروژه بررسی شد و بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل آن تأکید شد.

حیدری خاطرنشان کرد: گزارش جامعی از وضعیت بیمارستان قروه، مشکلات موجود، کمبودها و راهکارهای پیشنهادی برای پیگیری در سطح ملی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6871505

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