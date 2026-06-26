در جریان درگیری مسلحانه محور بانه–سقز یک دختر بچه مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، همزمان با درگیری مسلحانه در ایست بازرسی محور بانه–سقز، خودروی یک خانواده که از محل حادثه عبور میکرد، در معرض اصابت گلولههای کمانهشده قرار گرفت.
در پی این حادثه، یک دختر بچه مجروح شده است.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی این کودک و همچنین چگونگی وقوع حادثه از سوی منابع رسمی منتشر نشده است.
مقامهای مسئول هنوز درباره جزئیات این بخش از حادثه اظهارنظر رسمی نکردهاند و انتظار میرود اطلاعات تکمیلی پس از پایان بررسیها اعلام شود.
گفته می شود، این حمله تروریست های مسلح دو شهید و پنج مجروح داشته است.
نظر شما