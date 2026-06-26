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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۱

حمله تروریستی به ایست و بازرسی سبدلو؛ ۲ نیروی فراجا شهید شدند

حمله تروریستی به ایست و بازرسی سبدلو؛ ۲ نیروی فراجا شهید شدند

سنندج- مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی کردستان از حمله تروریستی به عوامل تأمین امنیت عمومی در ایست و بازرسی سبدلو خبر دادکه درپی آن ۲نفر از کارکنان فراجا به شهادت رسیدند و ۴نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی به عوامل تأمین نظم و امنیت عمومی در ایست و بازرسی سبدلو، فرمانده انتظامی استان کردستان دستور پیگیری ویژه برای شناسایی عوامل این جنایت را صادر کرد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان، در جریان این حادثه ۲ نفر از کارکنان فراجا به نام‌های گروهبان یکم محمد حسن‌بیگی و وظیفه مارتین احدی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در این حمله، ۲ نفر از کارکنان فراجا به همراه ۲ نفر از شهروندان مجروح شده و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی عوامل آن در دستور کار مراجع انتظامی و امنیتی قرار دارد.

کد مطلب 6871574

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