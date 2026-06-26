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۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

درگیری مسلحانه در محور بانه–سقز/۲نفر شهید و ۵ نفر مصدوم شدند

درگیری مسلحانه در محور بانه–سقز/۲نفر شهید و ۵ نفر مصدوم شدند

بانه- گزارش‌های اولیه از وقوع یک درگیری مسلحانه در ایست بازرسی محور بانه–سقز خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه گزارش‌های اولیه رسیده به خبرنگار مهر، یک درگیری مسلحانه در ایست بازرسی محور بانه–سقز رخ داده است.

برخی منابع مدعی هستند این حمله توسط تروریست‌های مسلح وابسته به گروهک های تجزیه‌طلب انجام شده، اما این ادعا تاکنون توسط خبرنگار مهر تأیید نشده است.

در این اقدام تروریستی دو نفر از نیروهای حافظ امنیت شهید و پنج نفر مجروح شدند.

مقام‌های مسئول هنوز آمار رسمی و جزئیات بیشتری درباره ابعاد حادثه، هویت مهاجمان و وضعیت مصدومان احتمالی منتشر نکرده‌اند.

انتظار می‌رود با انتشار اطلاعات رسمی، جزئیات بیشتری درباره این رویداد اعلام شود.

کد مطلب 6871555

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